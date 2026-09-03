Las zapatillas de Carla Peterson que son furor en Europa: ideales para llevar con jeans e incluirlas en looks de noche

Carla Peterson sorprendió con una elección fashionista que combinó elegancia y un toque urbano durante una jornada laboral. La artista apostó por una de las tendencias que es furor en Europa y que promete consolidarse en el país en la temporada primaveral.

El calzado súper canchero de Carla Peterson que se llevó todas las miradas

Carla Peterson volvió a demostrar que las zapatillas pueden convertirse en el detalle protagonista de un outfit sofisticado. La actriz compartió, a través de su cuenta de Instagram, una imagen desde el interior de un vehículo, donde se mostró lista para participar de la rueda de prensa en el marco de la presentación de la película sobre Barreda, que puede verse en una reconocida plataforma de streaming.

Para la ocasión, Carla Peterson eligió un look que combinó elegancia y personalidad: blusa roja ceñida, con detalles plisados y delicados lazos para anudar en la zona del escote, y una falda midi negra. La última prenda sumó dos franjas blancas en el ruedo, un detalle gráfico que aportó contraste y le dio un aire moderno al conjunto.

Carla Peterson

Sin embargo, el verdadero foco de atención estuvo en su calzado. Carla Peterson se alejó de los clásicos stilettos o sandalias y apostó por unas Adidas Leopard Print SL 72 OG, uno de los modelos que lleva la estética retro running hacia una versión mucho más audaz. La silueta SL 72 nació en 1972 y recupera su inspiración deportiva original con un diseño de perfil bajo. En esta versión, el clásico modelo incorpora un estampado animal print integral que transforma por completo las zapatillas.

Las zapatillas de Carla Peterson que son furor en Europa

Las zapatillas animal print que transforman cualquier look

El animal print vuelve a instalarse como uno de los grandes recursos para elevar los básicos y, esta vez, encuentra en las zapatillas una de sus versiones más cancheras. El diseño elegido por Carla Peterson combina la estética vintage de las zapatillas de running de los años 70 con un estampado de leopardo que funciona como el detalle statement del outfit.

La propia propuesta de adidas ubica a las SL 72 entre sus modelos de tendencia y destaca su capacidad para adaptarse tanto a looks cotidianos como a estilismos para la noche. Una de las grandes ventajas de este modelo es justamente su versatilidad. Para el día, las SL 72 animal print pueden llevarse con jeans rectos, wide leg o de corte relajado, una remera blanca y una campera de cuero o denim. Esto logra un estilismo casual pero con un detalle de moda capaz de transformar por completo una combinación de prendas básicas.

Carla Peterson lleva las zapatillas animal print que transforman cualquier look



Pero Carla Peterson demuestra que no hace falta reservar las zapatillas para outfits informales. Al combinarlas con una falda midi y una blusa de noche, consigue un contraste entre lo sofisticado y lo deportivo que aporta frescura al atuendo. La clave está en dejar que el calzado sea el protagonista y mantener el resto de las prendas en una paleta más sobria.

Así, las zapatillas animal print se consolidan como una alternativa para quienes buscan salir de los códigos tradicionales de la noche. En lugar de esconderlas debajo de un pantalón, se pueden lucir con faldas midi, vestidos lenceros, sastrería o incluso prendas de cuero. El resultado es un estilo sporty chic, donde una silueta urbana y retro se convierte en el toque inesperado de un look elegante.

De esta manera, las zapatillas de Carla Peterson que son furor en Europa e ideales para llevar con jeans e incluirlas en looks de noche son las Adidas Leopard Print SL 72 OG, un calzado que lleva la estética vintage running hacia una versión mucho más jugada.