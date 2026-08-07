Sofía Aldrey compartió una reflexión a un mes de ser madre de Marco: “Fue aprender a confiar”

Lejos de las polémicas románticas, la vida de sus exparejas y sus trabajos con celebridades del mundo de la moda, Sofía Aldrey disfruta de sus primeros días como mamá primeriza, y se lleva las primeras experiencias más tiernas de lo vivido. En sus redes sociales, no duda en compartir los momentos más tiernos que vive con su bebé, Marco, y con su pareja Nacho Vivas. Protegiendo siempre al menor de las redes sociales, recibe los mensajes enternecidos de sus más de 80 mil seguidores, quienes destacan su nueva etapa.

Sin embargo, durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y a un mes de convertirse en mamá por primera vez, la maquilladora y expareja de Fede Bal decidió ir más allá con sus posteos y hacer un repaso de cómo vivió estos primeros días. Con una dulce y honesta reflexión, le habló a todas esas mamás futuras o primerizas y contó cómo fue su preparación.

Sofía Aldrey y Nacho Vivas, con su hijo Marco

El nacimiento de Marco, el hijo de Sofía Aldrey

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, fue mamá por primera vez, junto a su pareja actual, Nacho Vivas. La joven conoció al empresario de medios a través de círculos sociales y conocidos en común, comenzando la relación a mediados de 2024, de manera muy discreta. El amor entre ambos se hizo público en septiembre de 2024, cuando periodistas de espectáculos e incluso exparejas de los protagonistas confirmaron la relación.

Su vida juntos siguió avanzando en un bajo perfil y búsqueda por la tranquilidad, en medio de su vida mediática. Pero todo cambió para mejor cuando, en marzo de 2026, la pareja realizó un viaje especial a París, Francia, donde anunciaron públicamente el embarazo de Sofía. En julio de ese mismo año, revelaron que el gran día había llegado, y la propia Sofía no dudó en compartir las primeras postales de Marco, su pequeño bebé.

Entre aquellas fotos de manitos, pies y mucho amor y cariño, la influencer dejó un mensaje de cómo su vida cambió por completo, con la llegada de su primer hijo. "Hace unos días mi mundo se freno un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Y todo cobro sentido", expresó. De esta manera, sentenció: "Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras. Bienvenido a este lado del mundo bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz".

Sofía Aldrey compartió una reflexión a un mes de ser madre de Marco: “Fue aprender a confiar”

La reflexión de Sofía Aldrey, durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra cada año del 1 al 7 de agosto, y es una campaña global coordinada para proteger, promover y apoyar el amamantamiento en todo el mundo. En este 2026, tomó a Sofía Aldrey justo en su primer mes como mamá primeriza. Dada su personalidad, que siempre buscó exponer algunos de sus pensamientos y momentos claves, la maquilladora no dejó pasar esta ocasión y, junto a dulces postales con su bebé Marco, decidió contar su experiencia de los primeros días y cómo, poco a poco, fue descubriendo los secretos para ser mamá.

"Cuando estaba embarazada sentía que tenía que aprende todo antes de que naciera Marco. Horas mirando videos, listas infinitas de cosas para comprar, cursos, consejos, TikToks con freezers repletos de leche materna… Y sin darme cuenta, empecé a creer que la maternidad también se preparaba acumulando información. Pero nadie me preparó tanto para lo abrumadores que pueden ser los primeros días", expresó con sinceridad. De esta manera, admitió que la felicidad más grande de su vida llegó de la mano de la incertidumbre y que, sin que ella se diera cuenta, comenzó a actuar como una mamá hecha y derecha. "De alguna manera, sabés hacer cosas que nadie te enseñó, algunas por ahí si otras no tanto, y las vas descubriendo sobre la marcha, junto con ese bebé que también está aprendiendo a estar en el mundo", reflexionó.

Sofía Aldrey compartió una reflexión a un mes de ser madre de Marco: “Fue aprender a confiar”

Sofía Aldrey compartió una reflexión a un mes de ser madre de Marco, y en el contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La maquilladora, que en un momento fue introducida a un escándalo romántico por Fede Bal, se encuentre en un punto de plenitud en su vida, aprendiendo de a poco cómo ser una mamá, mientras le enseña a su bebé las maravillas de la vida.

A.E