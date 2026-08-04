¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El miércoles te encuentra con mucha iniciativa y ganas de avanzar. Es un buen día para resolver pendientes, pero evitá tomar decisiones apresuradas. Escuchar otra opinión puede ayudarte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La paciencia será tu mejor herramienta. Aunque algunos planes se demoren, todo empieza a acomodarse. Aprovechá el día para enfocarte en lo que sí está bajo tu control.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las conversaciones traen novedades. Una propuesta o un mensaje inesperado puede abrirte una puerta interesante. Animate a salir de la rutina y explorar nuevas posibilidades.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Es un buen momento para poner límites y priorizar tu bienestar. No podés estar pendiente de todo el mundo. Hoy, pensar un poco más en vos también suma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía sigue en alza y eso se nota. Aprovechá este impulso para mostrar tus ideas o dar ese paso que venís postergando. La confianza será tu mejor aliada.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización te permitirá resolver más de un tema pendiente. No te distraigas con detalles menores. Si mirás el panorama completo, todo será mucho más simple.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Un encuentro o una charla pueden ayudarte a ver una situación desde otra perspectiva. No tengas miedo de cambiar de opinión si descubrís que hay un camino mejor.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará muy despierta y te ayudará a anticiparte a ciertos movimientos. Confiá en lo que percibís, pero evitá sacar conclusiones antes de tiempo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina empieza a pesarte y necesitás un cambio de aire. Aunque sea con un plan diferente al terminar el día, buscá hacer algo que renueve tu energía.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La constancia sigue dando frutos. Puede que hoy recibas una señal de que el esfuerzo de las últimas semanas está empezando a valer la pena. No aflojes.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas originales aparecen cuando menos las esperás. Compartirlas con alguien de confianza puede ayudarte a convertirlas en un proyecto concreto. Mantené la mente abierta.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad será una fortaleza y no una debilidad. Prestá atención a los pequeños detalles porque ahí pueden aparecer respuestas que venías buscando. Una buena noticia podría sorprenderte antes de que termine el día.