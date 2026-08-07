A pesar de las polémicas, las celebridades logran encontrar al amor que busca formar un proyecto de vida como ellos. Es así como Eva Bargiela y Gianluca Simeone se conocieron y consolidaron una de las parejas más queridas del ambiente tras comenzar su romance a mediados de 2024. Lo que se inició como un amor a la distancia mientras él jugaba en España, decantó rápidamente en una feliz convivencia en Buenos Aires, volviéndose la envidia de los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, fue en mayo de 2025 que la pareja dio a conocer la noticia más importante para ellos: se encontraban en la dulce espera de su primer bebé. El anuncio se precipitó luego de que Gianluca celebrara un gol con un gesto muy particular que despertó los rumores, obligándolos a confirmar la llegada del nuevo integrante, quien, en agosto del 2026, cumplió los 9 meses de vida.

Así está hoy Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El nacimiento de Faustino: el día más feliz de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Faustino es el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, y su nacimiento se convirtió en el hito más importante y conmovedor para la familia de la feliz pareja. El esperado primer bebé llegó al mundo el sábado 25 de octubre de 2025, en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. El pequeño Faustino nació mediante un parto natural muy cuidado, sorprendiendo gratamente tanto a los médicos como a sus propios padres al registrar un peso definitivo de 4,085 kilogramos.

Emocionados por el mágico suceso de convertirse en padres, Eva y Gianluca compartieron la noticia en sus redes sociales. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino”, expresaron con emoción en una sentida publicación conjunta que rápidamente recolectó miles de felicitaciones por parte de amigos, de colegas del medio y de su flamante abuela, Carolina Baldini.

Durante los primeros meses como padres primerizos, Gianluca tomó la trascendental decisión de retirarse definitivamente del fútbol profesional a los 27 años para volcarse por completo al rol de representante deportivo, permitiendo disfrutar de su paternidad. La pareja no solo recibió muchísima contención de sus seres queridos, sino que también se dieron cuenta, con el paso de los días, que habían tenido a un bebé compañero, cariñoso y dulce, dispuesto a recibir todo el amor de su familia.

El antes y después de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Así está hoy Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Con apenas nueve meses de vida, el pequeño Faustino Simeone se robó la atención de los seguidores de sus padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone. La modelo y el futbolista no dudan en compartir las postales más tiernas y su rutina familia, demostrando los minilooks de su bebé, juegos y risas cotidianas, convirtiéndolo así en un auténtico mini influencer. En estos posteos, se destaca una personalidad única, curiosa y muy compañera de todo su círculo cercano.

Durante el reciente Mundial 2026, el niño se robó absolutamente todas las miradas al acompañar activamente las transmisiones y los emotivos festejos de la Selección Argentina. Sus orgullosos padres lo vistieron para la gran ocasión deportiva con un tierno look mundialista que incluyó una diminuta camiseta albiceleste oficial. Las imágenes del pequeño alentando con entusiasmo frente a la pantalla gigante de su hogar se volvieron virales en cuestión de minutos, enterneciendo por completo a todo el público argentino.

El asombroso crecimiento físico de Faustino es otro de los tópicos que mantiene completamente fascinados a sus fanáticos. En las últimas semanas, se destacó de manera notable su veloz desarrollo motriz y su incipiente destreza física para su corta edad. Sus padres y sus seguidores no solo muestran su orgullo y felicidad por los pasos que va cumpliendo el bebé, sino que se preparan para celebrar el primer año de vida.

Así está hoy Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, no solo se está consolidando como un mini influencer en redes sociales, sino que además se volvió el protagonista de la vida de sus papás. Curioso, compañero y con un crecimiento que sorprende a todos, el pequeño enamora a los usuarios y se vuelve el centro de atención.

A.E