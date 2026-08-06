Así era la vida de Moria Casán y Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala

En medio de la revolución que generó la serie de Moria Casán que estrenará Netflix en los próximos días, su relación con Mario Castiglione generó interés en sus seguidores. El artista fue el primer esposo de la diva y el padre de su única hija, Sofía Gala.

Así empezó la historia de amor entre Moria Casán y Mario Castiglione

Moria Casán y Mario Castiglione formaron una de las parejas más populares del espectáculo argentino. Unidos por el teatro, el humor y una complicidad que trascendió los escenarios, construyeron una historia de amor que despertó el interés del público y de la prensa. Fruto de esa relación nació Sofía Gala Castiglione, quien años más tarde seguiría el camino artístico de sus padres.

Con el paso de los años, Moria Casán recordó en distintas entrevistas cómo fue aquel primer encuentro con el actor y humorista que terminó cambiando su vida. "Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta, y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entra a mi camarín y me dice que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación", contó la diva al recordar el inicio del romance.

Moria Casán

Sin embargo, el flechazo comenzó mucho antes de esa confesión. Ambos compartían elenco en una revista teatral y, función tras función, Mario Castiglione observaba atentamente a Moria Casán desde las bambalinas cada vez que ella salía a escena. Aquellas miradas constantes no pasaron inadvertidas para la vedette, quien poco a poco comenzó a notar el interés de su compañero.

Con el correr de los días, la distancia se acortó hasta que finalmente tuvieron una conversación en el camarín del teatro. En ese momento, Moria Casán todavía estaba casada con Carlos Sexton, hermano de un general de brigada, aunque su matrimonio ya atravesaba un momento de crisis.

Moria Casán

Tiempo después, la propia actriz recordó uno de los episodios que marcó el comienzo de la relación: un día lluvioso y con su marido de viaje, aprovechó para invitar al artista a su departamento. Sin embargo, destacó en aquel entonces que no hicieron "nada" y que fue el inicio de una amistad que después se transformó en una intensa historia de amor.

A mediados de los años ochenta, Moria Casán y Mario Castiglione decidieron casarse y comenzaron a compartir no solo la vida personal, sino también numerosos proyectos profesionales. Cada proyecto que emprendían era acompañado por una enorme repercusión. La prensa de aquellos años llegó incluso a definirlos como "una sociedad anónima", una manera de describir el fenómeno que generaban como dupla tanto arriba como abajo del escenario.

Moria Casán y Mario Castiglione (Crédito: Twitter)

Ese protagonismo también dio lugar a críticas. En varias oportunidades, Mario Castiglione fue señalado por la opinión pública como un supuesto "gigoló" de la conductora, una versión que él siempre rechazó. "A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguro que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella", expresó en su momento para defenderse de las especulaciones.

Lo cierto es que ambos continuaron trabajando juntos durante años y se convirtieron en una de las parejas más influyentes del ambiente artístico. En enero de 1987, la pareja vivió uno de los momentos más felices con el nacimiento de Sofía Gala Castiglione, su única hija.

Sofía Gala y Moria Casán

La llegada de la pequeña fortaleció aún más el vínculo familiar y, con el paso del tiempo, ella encontraría su propio camino dentro del cine y el teatro, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de su generación. Tiempo después, a principios de los años 90, el amor entre Moria Casán y Mario Castiglione llegó a su fin. Sin embargo, ambos siempre coincidieron en que el cariño y el respeto mutuo permanecieron intactos gracias a la hija que tenían en común.

Quién era Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala

Antes de alcanzar la popularidad nacional, Mario Castiglione había construido una sólida formación actoral. Nació en la localidad platense de Los Hornos y estudió teatro con la prestigiosa Alejandra Boero. También dirigió el Teatro Independiente de La Plata e integró los elencos de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad a fines de los años setenta cuando pasó a formar parte del grupo humorístico I Medici Concert, uno de los más exitosos de la época. También incursionó en el cine, donde participó en varias producciones protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel, además de compartir elenco en películas con Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella. Aunque su paso por la pantalla grande fue breve, esas participaciones ampliaron su reconocimiento dentro del ambiente artístico.

Tras la separación de Moria, su presencia en los medios comenzó a disminuir. Con el tiempo se alejó de la actividad artística y enfrentó un delicado problema de salud: un cáncer de colon que deterioró progresivamente su estado físico. El 21 de mayo de 2000, a los 54 años, Mario Castiglione falleció y sus restos fueron sepultados en un cementerio de la ciudad de La Plata.

En resumen, así era la vida de Moria Casán y Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala. Una historia de amor intensa que terminó varios años antes de su muerte. El legado de esa unión continúa vivo a través de la actriz, quien heredó la pasión de sus padres por la actuación y logró construir una destacada carrera en el mundo artístico.