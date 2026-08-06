Así es la casa de campo de Juan Minujín: muebles de madera, tobogán en el living y piscina rústica

Juan Minujín eligió un espacio en las afueras de Buenos Aires para construir un hogar que refleja su estilo personal. Con un diseño que combina lo rústico con lo funcional, el actor plasmó en cada rincón detalles que lo conectan con la naturaleza y con su costado creativo. La vivienda se presenta como un lugar pensado para el descanso y la vida familiar, con ambientes que sorprenden por su originalidad. Además, el proyecto muestra cómo logró integrar espacios de uso cotidiano con rincones destinados a la música y la creación artística.

Juan Minujín abrió las puertas de su casa de campo y sorprendió a todos por su estilo personalizado

Juan Minujín encontró en una casa de campo el entorno ideal para desconectarse del ritmo urbano y dar forma a un proyecto muy personal. En la propiedad, la madera, los tonos cálidos y los espacios diseñados para la convivencia se integran con elementos inesperados que revelan su manera de ser. El resultado es una propuesta que combina sencillez, funcionalidad y creatividad en un mismo lugar. A través de este espacio, refleja una forma de vida que privilegia lo natural y lo auténtico, sin dejar de lado su faceta artística.

Juan Minujin

A mediados de 2021, el reconocido actor sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su casa de campo, dejando ver cómo es el espacio que eligió para la calma y la creatividad. Ubicada a las afueras de Buenos Aires, la residencia refleja un estilo rústico y funcional, donde destacan los detalles personales que convierten cada rincón en un lugar único. Uno de los detalles que más resaltó fue el jardín repleto de verde y gran variedad de plantas, reforzando la idea de un espacio pensado para la desconexión.

La piscina es uno de los puntos más llamativos de la vivienda. Con un diseño inspirado en la estética oriental, se integra de manera armónica con la naturaleza que la rodea. A pesar de no tener gran tamaño, la pileta de Juan Minujín resulta perfecta para refrescarse en verano o disfrutar de una tarde tranquila. El deck de madera y la vegetación elegida refuerzan la idea de serenidad, convirtiendo este espacio en un lugar pensado tanto para el relax como para compartir momentos con amigos.

La casa de campo de Juan Minujin

Por otro lado, en el exterior de la casa también cuenta con un quincho realizado en su totalidad con madera, que funciona como punto de reunión habitual. Allí, el artista organiza encuentros al aire libre, aprovechando la calma del entorno rural. Todo está diseñado para favorecer la convivencia con el entorno, sin perder comodidad ni funcionalidad. La casa se presenta como un espacio donde cada detalle tiene un sentido y se integra a su vida cotidiana.

Los espacios creativos y los proyectos personales que esconde la casa de campo de Juan Minujín

La publicación que realizó Juan Minujín también mostró parte del interior de la propiedad, destacando que la madera vuelve a ser protagonista. Los muebles y terminaciones refuerzan la idea de un hogar cálido y sencillo, donde lo natural prevalece sobre lo ostentoso. Sin embargo, también hay lugar para lo inesperado, ya que el artista colocó un tobogán que conecta primer piso con el living aportando un toque lúdico y creativo que sorprende a quienes visitan la casa. Este detalle refleja su costado descontracturado y su forma de agregar diversión a la decoración.

La casa de campo de Juan Minujin

En este sector de la propiedad, el compositor diseñó un espacio creativo junto a un gran ventanal que ofrece una amplia vista del jardín y la piscina. Allí se encuentra un piano que lo acompaña en sus tardes, sumando música y reflexión al ambiente. También cuenta con un escritorio donde, durante el período de cuarentena, emprendió un proyecto distinto a la actuación: un emprendimiento de mapas para colorear llamado Atlantis. Esta iniciativa demuestra su versatilidad y su interés por explorar nuevas formas de expresión.

Sin duda alguna, la residencia de Juan Minujín se convierte así en un lugar donde conviven distintas facetas de su vida. Por un lado, el descanso y la conexión con la naturaleza; por otro, la creatividad y la posibilidad de desarrollar proyectos personales. Cada espacio está pensado para acompañar estas actividades, reforzando la idea de que el hogar es mucho más que un sitio de descanso. El diseño general refleja un equilibrio entre lo rústico y lo moderno con decoración y muebles bien seleccionados, convirtiéndolo en un espacio único.

Juan Minujín, en su casa ubicada a las afueras de Buenos Aires, logró diseñar un espacio que refleja su estilo personal y su manera de habitar el entorno. Con un proyecto que combina lo rústico con lo funcional, el actor integró detalles que lo conectan con la naturaleza y con su costado creativo. La vivienda se presenta como un lugar pensado para el descanso y la vida familiar, con ambientes que sorprenden por su originalidad y que muestran cómo cada rincón fue concebido para acompañar distintas actividades.

VDV