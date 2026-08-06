Ángel de Brito habló de Yanina Latorre tras su salida: "Nos vino bien esta división"

En una entrevista para Caras Glam (Caras TV), el programa conducido por Marcelo Polino, el periodista de espectáculos Ángel de Brito habló de su presente, sus proyectos y su panel. En ese contexto, el conductor se refirió a su vínculo con Yanina Latorre, tras más de una década trabajando juntos.

Ángel de Brito habló de su relación con Yanina Latorre

Durante diez años, Ángel de Brito y Yanina Latorre formaron una dupla imparable en el mundo del espectáculo: él como conductor y ella como una de las panelistas más destacadas. Sin embargo, hace un tiempo ella decidió despedirse de LAM para continuar exclusivamente con su ciclo SQP, también emitido por el canal América. Esta decisión generó curiosidad entre los seguidores de ambos referentes del periodismo de espectáculos.

Ángel de Brito en Caras Glam por Caras TV

“A Yanina le perdí el rastro desde que salió de LAM”, reconoció De Brito cuando Marcelo Polino le preguntó por la partida de su compañera. “¿La extrañás? ¿Cómo fue la partida?”, indagó el líder de Caras Glam, a lo que Ángel respondió con naturalidad: “Extrañar no, porque hablo todos los días”, ventiló.

“Obviamente es muy cómodo cuando sabes que alguien te rinde”, añadió el periodista refiriéndose al éxito de trabajar con Latorre . Sin embargo, aclaró que tras la salida de la influencer de LAM pudo continuar con la dinámica de sus panelistas que también son buenas: “Pero como ahora tengo otra gente que también, tengo mucha confianza como Pilar (Smith), La Barbie, Denise (Dumas), Matilda (Blanco), Nazarena (Vélez) y gente que laburé muchas veces. Hay mucha confianza, entonces es muy divertido y con Yanina pasaba lo mismo”.

Ángel de Brito

Ángel De Brito aclaró rumores de Yanina Latorre: "Hace su propio show"

Ángel De Brito profundizó en la relación que tuvo con Yanina Latorre durante tantos años y definió a su ex compañera como alguien particular y carismática: “Yanina es muy particular, tiene su salida, sus locuras, mucha información, trabaja muy bien, hace su propio show, pero bueno, tengo muchas que hacen show también”.

Ángel de Brito visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

En este contexto, De Brito aprovechó a desmentir categóricamente los rumores que circulaban sobre él y la conductora de SQP: “Yo a Yanina la quiero, bueno, la conozco hace mucho y también nos vino bien esta división un tiempo. Mucha gente pensaba que yo me manejaba, que era mi cerebro, que la mandaba yo a decir cosas, todas fantasías que son divertidas”.

Con estas declaraciones para Caras Glam, Ángel de Brito dejó en claro que su vínculo con Yanina Latorre sigue siendo de amistad. Al mismo tiempo, destacó que trabaja y confía profundamente en su actual en sus ángeles, reafirmando el valor que le da a la confianza y camaradería dentro del ámbito televisivo.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Néstor Grassi/PERFIL