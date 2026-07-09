¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de julio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de julio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este feriado te invita a bajar un cambio y disfrutar más del presente. Vas a sentir la necesidad de despejar la cabeza y compartir tiempo con personas que te hacen bien. En el amor, una charla sincera puede aclarar dudas. En lo económico, evitá compras impulsivas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna favorece los encuentros familiares y las reuniones con amigos. Es un excelente día para reconectar con tus afectos y dejar atrás tensiones. Si venías postergando una decisión importante, hoy podrías encontrar la respuesta que buscabas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte va a ser tu mayor fortaleza. Podrían llegar noticias inesperadas o una propuesta interesante para los próximos días. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Con el Sol potenciando tu sensibilidad, vas a estar más conectado con tus emociones. Aprovechá el día para descansar, ordenar tus ideas y recargar energías. Un consejo de alguien cercano puede ayudarte a ver una situación desde otra perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El feriado trae ganas de salir, divertirte y romper con la rutina. Tu carisma va a estar en su punto más alto y vas a atraer miradas sin proponértelo. Si estás soltero, puede aparecer una conexión muy interesante.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es un buen momento para poner en orden asuntos personales que venías dejando de lado. No todo tiene que resolverse hoy; permitite disfrutar sin sentir culpa. En el plano afectivo, una conversación pendiente traerá alivio.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía del día favorece los vínculos y los planes compartidos. Si aceptás una invitación espontánea, podrías vivir un momento muy especial. En lo económico, aparecen oportunidades para organizar mejor tus gastos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición va a estar más afilada que nunca. Prestale atención a las señales porque podrían marcarte el camino correcto. Es un día ideal para cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias. En el amor, dejá de lado el orgullo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de viajar, conocer gente o planificar una escapada se hacen sentir con fuerza. Aunque sea un plan sencillo, necesitás salir de la rutina. Una conversación con alguien de confianza te devolverá la motivación.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Después de semanas intensas, este día te invita a priorizar el descanso. No todo depende de vos. Aprovechá para compartir con la familia o dedicarte a un hobby. En lo laboral, una buena noticia podría estar más cerca de lo que imaginás.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas nuevas aparecen cuando menos las esperás. Anotá todo lo que se te ocurra porque puede convertirse en un proyecto importante. En el amor, es momento de expresar lo que sentís sin dar tantas vueltas.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará muy presente, pero lejos de jugarte en contra, te ayudará a conectar con quienes más querés. Es un excelente día para sanar diferencias y disfrutar de los pequeños momentos. Una sorpresa agradable puede cerrar el día con una sonrisa.