Ángel de Brito: "Mis 50 me encuentran en mi mejor momento"

Junto a las figuras del mundo del espectáculo y entre panelistas históricas, amigos de toda la vida, actores y colegas, Ángel de Brito celebró sus 50 años con una divertidísima fiesta para 120 invitados en el Chateau Puerto Madero. Así fue como, el sábado 4, no faltaron desde la música y los repetidos brindis, hasta la reconciliación de dos famosas y varios momentos que se volvieron virales en las redes.

Ángel de Brito celebró sus 50 años con una mega fiesta

Así fue la mega fiesta de Ángel de Brito

Entre los invitados al estelar cumpleaños del conductor, organizada por la agencia Oki, estuvieron Graciela Borges, Marcelo Polino, Nacha Guevara, Moria Casán, Aníbal Pachano, Verónica Lozano y Lizy Tagliani, además de todos sus compañeros de LAM y Bondi. También dijo "presente" Guillermina Valdés, junto a quien Ángel compartió uno de los pasajes más especiales de la noche. Y es que la actriz, que celebraba sus 49 el domingo 5, fue invitada a soplar las velitas de la torta rogel junto al anfitrión.

Angel con sus compañeros Nazarena Vélez, Pepe Ochoa y Fefe Buongiorno

Ángel de Brito y Yanina Latorre

Mariana Fabbiani

La fiesta, que comenzó a las 21.30, se estiró hasta cerca de las 5 de la mañana, gracias a la música del DJ Mariano Legui. El catering de Miluska, muy elogiado, incluyó shots de revuelto gramajo, shish kebab y chipás con brie. El vino tuvo guiños mundialistas: no fue otro que Cittanina, el Malbec de la bodega de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Además, hubo una barra traída especialmente desde Uruguay y con tragos de autor personalizados por Barramóvil.

Todos destacaron la ambientación, con livings y mesas altas a cargo de Kairos Events, una cabina espejada con esferas plateadas de Matías Ocampo y un stand de joyería que durante toda la noche permitía elegir el grabado, a cargo de Made with Love. Además, hubo shows en vivo, trajes espejados para una tanda especial de Madonna y una performance de Gladys "La Bomba Tucumana", que cantó tres temas, a cargo de MJC Producciones. También hubo bombones de fin de fiesta de Del Turista y, como regalo para los invitados, botellas térmicas súper exclusivas de Asobu.

Sabrina Rojas, Natalie Weber, Mauro Zárate y José Chatruc

Pamela David y Daniel Vila

Angel junto a Franchín, Georgina Barbarossa, Vero Lozano y Pía Shaw

Ángel de Brito: "Mis 50 me encuentran en mi mejor momento"

“Estoy feliz. Fue un cumpleaños rodeado de familia y amigos de toda la vida, de cada trabajo por el que pasé y con los que trabajo ahora”, contó De Brito a CARAS. “Bailamos, brindamos, recordamos anécdotas y tenemos varias nuevas”.

Todavía en medio de las repercusiones de la súper fiesta y en la cima de su consagración profesional y personal, confió: “Mis 50 son espectaculares. Me encuentran en mi mejor momento con el éxito de LAM y Bondi y ahora incursionando en el diseño y deco de casas. Con Oki Agencia y, pronto, con viajes, entrevistas y todo un contenido alejado de lo que hago en la tele”.

Soledad Lareo, Graciela Borges, Moria, Polino, Pachano, Nacha, Lozano, Chato Prada, Lourdes Sánchez y Marcela Feudale

Ángel de Brito disfrutó de una noche única en Puerto Madero

Gladys La Bomba Tucumana

No podían faltar los chismes frescos generados en pleno festejo, como cuando Georgina Barbarossa y Moria Casán, al ritmo de la música electrónica, se animaron a bailar juntas bajo luces de neón. El desopilante episodio mostró la buena onda entre las conductoras y dejó en claro que su reconciliación es un hecho, tras el acercamiento que iniciaron semanas atrás en los Premios Martín Fierro, cuando Santiago del Moro las convenció de posar juntas.

En paralelo, el propio Ángel fue protagonista de un clip emotivo junto a Yanina Latorre, con quien apareció abrazado mientras ella le dedicaba unas palabras de cariño: “Te amo tanto”.

Angelitas de todos los tiempos junto a la producción de LAM en pleno

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito

También Mariana Fabbiani, Augusto Tartúfoli, Rocío Marengo, Ana Rosenfeld, Silvina Escudero, Natalie Weber y Mauro Zárate, Lourdes Sánchez y el Chato Prada, Mariana Brey, Denise Dumas, Mercedes Ninci, además de Sergio Lapegüe, Guillermo Capuya y Pilar Smith, se lucieron bailando en la pista.

Días antes de la súper fiesta, De Brito había compartido un sentido mensaje, pleno de agradecimiento por el camino recorrido: “Con la misma curiosidad de siempre y muchas más razones para disfrutar. Con historias para contar, sueños por cumplir y la felicidad intacta. Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca. Celebro mis felices 50”.