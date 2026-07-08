Mariana Fabbiani se sinceró sobre el futuro de su hija, Matilda: "Me daría un poco de miedo que siga nuestro camino"

Mariana Fabbiani compartió reflexiones sobre su vida personal y profesional, mostrando cómo busca mantener un equilibrio entre la exposición pública y la intimidad familiar. En su relato, dejó ver la importancia que le da a la privacidad y cómo esa elección se conecta con el cuidado de sus hijos, en especial con el futuro de Matilda. Su mirada combina experiencias de trabajo con momentos íntimos que marcan su presente, en un recorrido donde la maternidad y la televisión se cruzan constantemente.

Mariana Fabbiani reveló cuál es su miedo sobre el futuro de su hija, Matilda

Mariana Fabbiani habló sobre distintos aspectos de su carrera y de su vida cotidiana, destacando el valor que le otorga a la reserva de su entorno familiar. En su visión, la televisión ocupa un lugar relevante, pero no define por completo su identidad, y esa diferencia le permite proteger lo que considera esencial. Entre recuerdos y proyecciones, también se refirió al camino que podría elegir su hija en los próximos años, mostrando cómo las decisiones familiares y profesionales se entrelazan.

Mariana Fabbiani

Durante una entrevista con Angie Landaburu en el programa Ángeles y Demonios, donde habló sobre su carrera, su vida personal y el futuro de su hija Matilda. La conductora destacó la importancia de mantener la privacidad en su entorno familiar y explicó cómo maneja la exposición pública. “Para mí es mi seguro el tener privacidad, y es el seguro de mis hijos”, señaló, dejando en claro que su familia es su prioridad.

En la misma línea, Mariana Fabbiani recordó momentos en los que la exposición mediática le resultó difícil de sobrellevar. Reconoció que, a pesar de cuidar su vida privada, hubo situaciones en las que se habló de ella y lo sufrió. “Me pasó y lo sufrí muchísimo”, expresó, subrayando que la televisión ocupa gran parte de su vida, pero no la define por completo. Para ella, la diferencia entre lo público y lo íntimo es fundamental.

Mariana Fabbiani y Matilda

En otro tramo de la entrevista, le consultaron sobre cómo reaccionaría si su hija Matilda decidiera seguir sus pasos en la televisión. Ante esto, la presentadora respondió con sinceridad: “Me daría un poco de miedo. Es un medio difícil, hay que hacerse duro, hay que curtir la piel”. Además, explicó que su hija tiene inclinaciones hacia el diseño y otras áreas creativas, aunque no la imagina con interés en la pantalla.

Mariana Fabbiani reveló la importancia que tiene para ella mantener su vida en privado

A lo largo de la charla, Mariana Fabbiani explicó que la televisión le dio grandes oportunidades, pero también la enfrentó a momentos de exposición que no siempre fueron fáciles. “Yo no podría nunca mostrar todo; para mí es fundamental cuidar mi vida privada”, aseguró. En ese sentido, destacó que comparte algunos momentos familiares, como fotos de cumpleaños, pero evita mostrar celebraciones completas o detalles íntimos.

Mariana Fabbiani

Mariana también reflexionó sobre la dificultad de trabajar en un medio que exige fortaleza emocional. “A mí me gusta sentir, entonces no termino nunca de tener esa costra para no sufrir las cosas”, dijo. Esa sensibilidad, según explicó, la acompaña desde siempre y es parte de su manera de vivir la profesión. La conversación también giró en torno a cómo maneja las emociones que surgen de su trabajo. Reconoció que muchas veces se lleva a casa la carga de los temas tratados en televisión.

“Cuando me voy muy cargada, trato de distraerme, me vuelvo caminando o doy una vuelta”, contó. Para ella, encontrar un equilibrio entre lo laboral y lo personal es un ejercicio constante. En cuanto a su hija, Mariana Fabbiani insistió en que no le gustaría que atravesara las mismas exigencias del medio. “Me daría miedo que siga nuestro camino”, repitió, dejando en claro que prefiere que Matilda explore otros intereses.

Mariana Fabbiani y Matilda

Mariana Fabbiani compartió su mirada sobre cómo equilibra su vida laboral con la intimidad familiar, resaltando la importancia de mantener ciertos límites en un medio que suele demandar exposición constante. En su reflexión, dejó ver cómo esa elección se conecta con el cuidado de sus hijos y con la manera en que organiza su día a día. Su relato combina experiencias profesionales con aspectos personales que marcan su presente y proyectan el futuro de su familia.

VDV