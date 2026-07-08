Así es el PH de Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero: ecléctico, lleno de color y muchos libros

Marou Rivero es la hermana mayor de Calu Rivero, nacida el 19 de mayo de 1985. Desde que la actriz saltó a la fama, se destacó la presencia de su hermana y el vínculo familiar muy estrecho que comparten. En sus redes sociales, no dudan en mostrar celebraciones privadas que tienen, reuniones familiares, o su compañía en eventos públicos. Fue la propia Marou quien bautizó a la actriz con el sobrenombre de "Calu", inspirado en un personaje de la telenovela chilena Tic Tac .

Lejos del mundo de la actuación y el modelaje que eligió su hermana menor, la mayor optó por seguir una carrera de socióloga, divulgadora e influencer cultural. Es así como marcó un estilo fashionista y de vida muy parecido al de Calu, donde el amor, el arte y el presente más artesanal forman parte de su día a día. Con esta misma premisa, decoró su PH en la Ciudad de Buenos Aires, creando un espacio ecléctico, lleno de color y con muchos libros.

Marou Rivero, Calu Rivero

El PH de Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero: ecléctico, lleno de color y muchos libros

El PH de Marou Rivero se encuentra ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el perfecto ejemplo de que romper con el estándar de la tendencia es una forma de exponer personalidades más acercadas al mundo de las artes. Mientras muchos famosos optan por el minimalismo pulcro y el arte contemporáneo, la hermana de Calu Rivero dejó en claro su amor por los colores y la selección del Cluttercore, más conocido como desorden con sentido, basándose en la acumulación organizada de objetos con valor sentimental e histórico.

El mismo conservar la arquitectura clásica de estas viviendas porteñas, con paredes blancas de base neutra y zonas específicas de bloques de color. Este juego le permite crear una paleta consciente de tonalidades diversas que rompen con la neutralidad y maximizan la luz natural dentro del PH. ​ El parquet clásico de madera aporta calidez visual, un toque crujiente histórico al caminar y sirven como un lienzo neutro que equilibra el despliegue de colores de la casa.

Así es el PH de Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero

Sin embargo, el punto central de mirada del PH de Marou es el conjunto de mobiliario y objetos de colección. Gran parte de los muebles principales están fabricados con madera, manteniendo la calidez y la conversación con las colecciones de libros, vinilos y objetos decorativos que se exhiben en todo el lugar. El sillón principal de diseño cómodo y funcional brindan textiles con personalidad, al seguir una tonalidad rosada, complementándose con su bicicleta lila, y dejando en claro que todo lo que ella necesitaba y la representaba era la tendencia Cluttercore.

Así es el PH de Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero

Marou Rivero impuso el Cluttercore y el Y2K para deco de interiores

Marou Rivero es una fanática del arte y las artesanías como su hermana, y por eso consolidó el Cluttercore y la estética Y2K como dos de las corrientes de interiorismo que logran expresar esta pasión que tiene. Para ella, el Cluttercore no es solo acumular cosas, sino una filosofía que expresa la identidad de quien habita el hogar, y es por eso que su PH funciona como un museo personal. El hogar utiliza una paleta vibrante llena de colores intensos, destacando tonos verdes, azules, rojos y un sector de escritorio pintado completamente de rosa.

Sobre estos espacios, los objetos cumplen un rol de significado emocional, y la tendencia se fusiona con el Y2K al momento de llegar a la biblioteca. Éste cuenta con una enorme cantidad de libros dispuestos tanto en filas verticales como apilados horizontalmente en estanterías, que van desde copias autografiadas por Pedro Almodóvar hasta recuerdos del Carnaval de Río, y suma la presencia de plantas en agua, cuadros y cristales energéticos como parte de su ecosistema diario.



La estética del año 2000 se introduce no solo a través de su moda, con camisas sueltas, polleras de diferentes texturas y mezcla de tonalidades, sino que a través de pequeños guiños pop y tecnológicos nostálgicos. Un elemento icónico en su decoración es un pequeño robot que cumple un rol puramente decorativo con vibras del cambio de milenio. Además, conviven figuras de cerámica tradicionales como una Catrina con elementos lúdicos y de diseño contemporáneo que remiten a su trasfondo vinculado a la moda, el cine y las tendencias urbanas.

Así es el PH de Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero

Mientras que la casa de Calu Rivero, bautizada como Corazonada, es un manifiesto de arquitectura sustentable y diseño biofílico ubicado en el medio de un bosque nativo en José Ignacio, Uruguay, el PH de Marou Rivero mantiene mantiene la tradición citadina con sus clásicos pisos de parquet de madera y abraza de forma extrema la corriente del Cluttercore y el diseño ecléctico, como estética que expone su personalidad. Lleno de colores, libros y objetos de colección nostálgica, la socióloga celebra el maximalismo cromático sumándole múltiples guiños lúdicos a la cultura pop y estética Y2K, consolidando un concepto de diseño donde el orden se resignifica a través de la acumulación de recuerdos emotivos e históricos.

A.E