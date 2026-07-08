Así es Elisa Montero, la madre de los hijos de Lionel Scaloni que prefiere el anonimato

Lionel Scaloni se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección Argentina. A su lado, aunque lejos de la exposición mediática, siempre estuvo Elisa Montero, su esposa desde hace más de una década y la madre de sus dos hijos, quien eligió mantener un perfil bajo incluso durante los momentos más importantes de la carrera del DT.

Lionel Sacloni y Elisa Montero

La mallorquina construyó su vida lejos del mundo del fútbol y de las cámaras. Madre de Ian y Noah, acompañó a Lionel Scaloni desde sus años como futbolista hasta su etapa como entrenador y, según el propio campeón del mundo quien reconoció en distintas oportunidades, fue una de las personas que lo impulsó a dar el salto a la dirección técnica.

Así es la vida de Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni

Nacida en Mallorca, Elisa Montero eligió desarrollar su carrera lejos del deporte profesional. Durante años trabajó en Olivetti, la empresa familiar, y también pasó por Zara, donde desempeñó distintas tareas antes de formar una familia junto a Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni y Elisa Montero junto a sus hijos

A diferencia de otras parejas de figuras del fútbol, Elisa Montero nunca buscó protagonismo mediático. Su presencia pública se limita a contadas apariciones en eventos deportivos o celebraciones familiares, mientras dedica gran parte de su tiempo a la crianza de Ian y Noah. Esa discreción fue una constante a lo largo de los años y una de las características que más destacan quienes siguen de cerca la vida del entrenador.

La historia de amor de Elisa Montero y Lionel Scaloni

La historia entre Elisa Montero y Lionel Scaloni comenzó en Mallorca, cuando el entonces futbolista jugaba en el club de la isla. Se conocieron durante una cena del plantel en un restaurante, donde ella se encontraba junto a sus compañeras de vóley. Según relató el propio entrenador en su biografía oficial, fue un flechazo inmediato, aunque el interés no fue correspondido en un primer momento.

Lionel Scaloni y Elisa Montero

Lionel Scaloni recordó que incluso le envió una rosa y trató de iniciar una conversación, pero Elisa apenas le respondió. Lejos de darse por vencido, el futbolista averiguó dónde entrenaba, consiguió el contacto de una de sus compañeras e insistió durante varias semanas hasta lograr una cita. Con el tiempo comenzaron una relación y, cuando él regresó a Italia para incorporarse a la Lazio, ella decidió acompañarlo. Allí iniciaron una nueva etapa juntos, formaron una familia y construyeron la vida que hoy comparten junto a sus dos hijos.