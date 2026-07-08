Antonela Roccuzzo es la influencia más grande de la moda, y la mujer de la selección más observada por los medios de comunicación y las redes sociales. Desde sus rituales para cada partido hasta su "uniforme mundialista", se roba las miradas e impone lo mejor del athleisure style. En el contexto del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, la primera dama del deporte sorprendió con todos sus looks que fusionan joyería de lujo con prendas clásicas del urbancore.

El look de Antonela Roccuzzo para el primer partido de la fase de grupos

Uno por uno, todos los looks de Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026: la reina del athleisure

Mientras muchas celebridades optan por transformar el evento de ir a ver un partido de la selección en una pasarela de intervención de camisetas y apuestas fashionistas con los colores albicelestes, Antonela Roccuzzo impone su icónico "uniforme mundialista", que la acompaña en todos los encuentros y se volvió su cábala en la moda. Asimismo, se consolidó como la máxima referente del estilo athleisure en el ámbito deportivo y urbano, dejando en claro que los clásicos pueden elevarse, si se piensa un look como un conjunto de decisiones y no solo como una suma de prendas al azar.

Su fórmula se basa en un equilibrio preciso entre sensualidad, comodidad y lujo silencioso, imponiendo esta estética global que fusiona prendas deportivas con ropa casual o formal . El objetivo principal es crear outfits cómodos, funcionales y sofisticados que sigan alentando a la selección, pero la mantengan con su elegancia de siempre. Por eso, una de las claves que tiene en todos los partidos es la camiseta en diseño crop top. Con el 10 de Lionel Messi en la espalda, no importa si elige la titular como la alternativa, ambas llegan hasta su cintura, creando un corte con sus pantalones tiro alto.

El look de Antonela Roccuzzo para el partido de 16avos de final

Para equilibrar la parte superior ceñida y de corto diseño, Roccuzzo recurre a pantalones inferiores con mucho volumen, alternando principalmente entre jeans wide leg de tiro alto en azul oscuro y pantalones fluidos o de estilo cargo en tonos negros lisos. Esta combinación respeta la regla de oro del athleisure : volumen abajo, entallado arriba. Asimismo, rompe con lo clásico del estilo deportivo de optar una parte inferior de jogging, y lo eleva con telas sastreras o con el urbancore del jean.

Si bien la fórmula del crop top y el pantalón fluido es la base del "uniforme mundialista" de Antonela Roccuzzo, no es lo único que ella tiene en cuenta al momento de llegar a la cancha. Su estilismo nunca luce desalineado. El cabello impecablemente lacio o recogido en coletas altas funcionales, junto con un maquillaje natural, logran que prendas de estadio se perciban listas para una salida urbana formal. A esto le suma dos accesorios claves que demuestran su estatus y su delicadeza sofisticada: la joyería y las carteras de lujo.

Los look de Antonela Roccuzzo para el último partido de la fase de grupos, y para 8avos de final

La cartera de lujo y la joyería: las dos claves de Antonela Roccuzzo que elevan el look athleisure

Antonela Roccuzzo ya dio cátedra de que la camiseta crop top y el pantalón holgado es la fórmula perfecta para mezclar las prendas para alentar a la selección con las tendencias más ligadas a lo urbano y a las salidas nocturas. Sin embargo, esta combinación no es lo único que se debe tener en cuenta para mantener un estilismo impecable y darle un toque elegante. La primera dama del deporte eligió dos claves personales que elevan el estilo athleisure y le permiten demostrar su personalidad: las carteras de lujo y la joyería delicada.

Su mayor distinción personal es cortar el estilo deportivo con carteras exclusivas de alta gama. De tamaños mini para los momentos en la cancha, muchos de sus looks venían acompañados de bags celestes, a tono con la bandera de la Argentina, o con forma de corazón, y de marcas de elite como Chanel o Hermès. Acompañando esta elección, que demuestra su estatus, está los conjuntos de joyería sofisticada. La empresaria no prescinde de los accesorios brillantes en la cancha, sino que eleva el outfit incorporando cadenas delicadas, aros sutiles y relojes que le otorgan un carácter delicado inmediato.

Como cierre del look, y compañero de ritual, se encuentra su rosario y amuleto de fe que acompaña a Antonela en cada torneo. El mismo le permite realizar su "ritual" de rezo de apertura como cábala. Minutos antes del pitazo inicial, se la suele captar en el palco, sosteniendo sus cadenas con dijes de cruz o rosarios entre sus manos unidas, cerrando los ojos para realizar una plegaria protectora dedicada a Lionel Messi y al equipo. Una vez que termina este ritual, su actitud cambia por completo para vivir el partido con la euforia y el aliento clásico.

Los look de Antonela Roccuzzo para el segundo partido de la fase de grupos, 16avos de final, y 8avos de final

Uno por uno, todos los looks de Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026 dejaron en claro las claves que ella sigue para marcar su icónico "uniforme mundialista". Considerada la máxima referente del estilo athleisure, y con la mirada de los expertos sobre ella, la empresaria y primera dama del deporte demostró cómo los clásicos pueden crear un atuendo ideal, si se los piensa como un conjunto delicado y sofisticado, y no solo como compañero look para la cancha.

A.E