Horóscopo de hoy 9 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El clima emocional está sensible, y eso te saca un poco de tu eje. Hoy no es día para imponer tu ritmo: escuchá más y hablá menos. En casa o en el trabajo, algo te pedirá bajar un cambio. Cuidá tu descanso y no te tomes todo como un desafío personal.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se abre una jornada ideal para reconectar con personas que te hacen bien. Podés tener charlas profundas que aclaren temas viejos. Un encuentro inesperado te devuelve la fe en los afectos. Buen día para mimarte o cocinar algo rico que te conecte con el placer simple.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las emociones hoy pesan más que las ideas. Aunque tu cabeza quiera respuestas, tu corazón tiene otras prioridades. Evitá dispersarte con mil cosas: enfocá en una tarea o en alguien que merezca tu tiempo. Noticias laborales traen alivio o reconocimiento.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna en tu signo te vuelve protagonista. Estás más intuitivo que nunca, pero también un poco sobrecargado. Ojo con absorber los problemas ajenos. Un gesto cariñoso puede cambiarte el humor del día. Escuchá tu cuerpo y descansá si lo pide.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Sentís que algo se mueve internamente, aunque todavía no sabés bien hacia dónde. Hoy conviene frenar y observar. No todo tiene que resolverse ya. En lo amoroso, se aclaran malentendidos si dejás el orgullo de lado. Soñás con nuevos proyectos, pero aún falta ajustar detalles.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Las emociones de los demás te tocan más de lo habitual. Puede que un amigo o compañero te necesite, y tu capacidad de escucha será clave. En lo profesional, se vislumbran mejoras si sabés delegar. En el amor, alguien te demuestra su lealtad de forma silenciosa pero firme.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía de Venus te favorece, pero el clima lunar te pone más reflexivo. No todo es armonía: hay algo que querés cerrar, pero te cuesta hacerlo sin sentir culpa. Hoy es ideal para equilibrar lo que das y lo que recibís. Buen momento para renovar tu entorno o tu look.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con la Luna oponiéndose a Plutón, tu planeta regente, las emociones están al rojo vivo. Viejas heridas pueden reaparecer, pero sólo para que las sanes. Cuidá tus palabras: hoy podés decir mucho con poco. En lo laboral, algo que parecía trabado empieza a destrabarse.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu mente viaja más rápido que tus emociones, y eso puede generar contradicciones. Evitá tomar decisiones impulsivas, sobre todo en temas de pareja o dinero. Si necesitás alivianar tensiones, buscá contacto con la naturaleza o hacé actividad física.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa la zona de las relaciones y puede haber un “cara a cara” que venías postergando. No temas mostrar tu lado más humano: la vulnerabilidad también construye respeto. En lo laboral, la paciencia rinde frutos. Pequeños avances que valen mucho.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu cuerpo pide orden: dormí más, comé mejor y cortá con el multitasking. Hoy necesitás rutina y claridad mental. En lo emocional, alguien del pasado podría reaparecer o escribirte. Analizá si vale la pena abrir esa puerta otra vez.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La Luna en Cáncer te conecta con tu esencia más sensible y soñadora. Inspiración a flor de piel: ideal para artistas o quienes trabajan con lo emocional. En el amor, te sentís contenido y valorado. Si estás solo, una charla virtual puede transformarse en algo más.