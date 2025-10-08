Morena Rial se encuentra a la espera de la resolución judicial que definirá si podrá cumplir prisión domiciliaria. La vivienda está ubicada en la provincia de Buenos Aires y fue recientemente reacondicionada para que la hija de Jorge Rial pueda quedarse allí si el juez le otorga la posibilidad.

La propiedad en la que Morena Rial podría cumplir con la prisión domiciliaria

Morena Rial aguarda la decisión de la Justicia que determinará si podrá atravesar el proceso bajo prisión domiciliaria. La propiedad elegida se encuentra en la provincia de Buenos Aires y fue acondicionada en los últimos días para que la hija de Jorge Rial pueda instalarse allí junto a su hijo, en caso de que se autorice la medida.

Durante el Diario de Mariana (América), se dieron a conocer detalles del lugar donde la mediática pasaría sus días bajo arresto, en caso de que se apruebe el beneficio. “La casa está al lado de la vivienda de una amiga suya, Evelyn, y ya fue acondicionada para recibirla junto a su hijo”, explicó Martín Candalaft.

La vivienda elegida por Morena Rial se encuentra en una zona residencial de la provincia de Buenos Aires. “Es una casa que funciona como pensión, con espacios compartidos y una puerta cerrada con cadena y candado”, detalló el cronista Walter Leiva, quien recorrió el barrio y mostró imágenes del frente. “Acá había otro inquilino que estaría mudándose en las próximas horas, por eso tiene todas sus cosas en la puerta”, agregó.

“Va a vivir con su amiga Evelyn. Pintaron el lugar, le hicieron refacciones y llegaron muebles nuevos que tenemos entendido que se los envió Jorge Rial porque es la posible casa en donde viviría su nieto”, comentó Martín Candalaft. Según se conoció, la vivienda cuenta con lo necesario para instalarse, aunque no se trata de una casa individual, sino de una propiedad compartida.

En el documento judicial que se mostró en el programa, se detalla que la Justicia solicitó la implementación de una tobillera electrónica como requisito para otorgar el beneficio. “Solicitarle que tenga a bien informar sobre la factibilidad técnica para implementar el sistema de monitoreo electrónico vía GPS línea directa o cualquier otra modalidad disponible en el domicilio del causante”, señala el escrito.

En la misma línea, el periodista explicó que Morena Rial estaría comprendida dentro de los presupuestos para acceder a la prisión domiciliaria. “Dicen: ‘Se deja expresa constancia que la nombrada, Morena Rial, estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada’. Es decir, es una madre con un hijo menor de edad”, indicó.

La situación judicial de Morena Rial se encuentra en etapa de evaluación. “Está bastante cerca de la domiciliaria, por lo que dice este documento”, concluyó Martín Candalaft. Sin embargo, aún falta el visto bueno del fiscal para que se oficialice la medida. En caso de aprobarse, la joven deberá cumplir con estrictas condiciones, como permanecer en el domicilio y mantener el monitoreo electrónico activo.

