Revelaron cuál es la patología psiquiátrica que tiene Morena Rial

Desde hace una semana, Morena Rial se encuentra presa en la Unidad 51 de Magdalena. La joven de 27 años incumplió con las medidas judiciales establecidas en febrero pasado al otorgarle la excarcelación por la causa que enfrenta por robo agravado por efracción y escalamiento y debe esperar el juicio en la cárcel, aunque su defensa prevé acceder a la prisión domiciliaria.

Alejandro Cipolla como representante legal de la hija de Jorge Rial extendió el pedido a la Justicia para que su clienta enfrente el proceso judicial con una prisión domiciliaria, al ser madre de una bebé de un año de vida y enfrentar un cuadro psicológico que le fue diagnosticado recientemente, que genera gran preocupación por su bienestar.

Revelaron que patología tiene Morena Rial

Una de las medidas extendidas por parte de la Justicia al momento de otorgarle la excarcelación a Morena Rial fue que la joven realice un tratamiento psicológico, pero en libertad no lo cumplió. Por diversos motivos expresados por su abogado, se confirmó que no recibió el tratamiento psicológico que debía. No es hasta este momento, alojada en el penal de la Unidad 51 de Magdalena, recibe la atención médica necesaria.

Fue el propio Alejandro Cipolla quien indicó que la hija mayor de Morena Rial no tiene el sentimiento de arrepentimiento debido a que tiene una “patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”. Este diagnóstico ya fue comprobado por personal de servicio penitenciaron, desde donde se elaboró un informe al respecto, que, por supuesto, se mantiene en resguardo.

“Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada en el primer cumpleaños del hijo. La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos des encontrados”, indicó el letrado al hablar sobre el estado actual de su cliente. Al mismo tiempo, aseguró que ya accedió al tratamiento necesario.

Por el momento, Morena Rial se encuentra aislada del resto de las reclusas debido a que su defensa considera que es un riesgo a su integridad tener un vínculo con sus compañeras siendo que "es una persona pública y cualquier interna que no tenga nada que perder podría intentar lastimarla para tomar relevancia pública”. Asimismo, pese a este aislamiento, la joven está siendo contenida por el área de psicología del establecimiento. Por el momento, sigue en la espera de la prisión domiciliaria.