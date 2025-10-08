Antonela Roccuzzo volvió a ser protagonista de las noticias luego de que los últimos días circularan rumores sobre un posible embarazo. Las versiones se expandieron rápidamente en redes sociales y medios, donde algunos portales aseguraban que la empresaria rosarina y Lionel Messi estarían esperando su cuarto hijo —o primera hija—.

Antonela Roccuzzo

Antonela Rocuzzo desmintió los rumores de embarazo

Sin embargo, fue Ángel de Brito quien se encargó de aclarar la situación durante una transmisión en vivo de su canal de streaming, Bondi. Allí, el conductor detuvo la conversación para referirse directamente a las especulaciones. “Sobre el rumor de embarazo de Antonela y Messi que anda dando vueltas, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto”, afirmó con contundencia.

De Brito explicó que, ante la viralización del tema, decidió comunicarse personalmente con Roccuzzo para confirmar la información. “Hablé con Antonela mientras estábamos al aire. Cada tanto es el mismo diálogo, cada tanto los embarazan y yo les pregunto a los dos”, relató el periodista, dando a entender que esta no es la primera vez que surgen versiones similares.

El conductor contó además cómo fue la respuesta directa de la esposa del capitán de la Selección Argentina: “Messi debe estar en el club a esta hora, calculo, pero Antonela me contestó recién y me dijo: ‘Hola Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso’. Estaba mirando el diálogo anterior y era el mismo”.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos

De Brito recordó que hace aproximadamente un año también se había hablado de un supuesto embarazo, y que en aquella oportunidad, la esposa de Lionel Messi le dio una respuesta idéntica. “Cada tanto los embarazan, pero no es cierto”, insistió el conductor, dejando claro que no hay ningún anuncio en camino. En el vivo también estuvo presente Carina Zampini, como invitada especial y acotó: “Pasa con algunas figuras públicas… cada tanto las embarazan”, dijo entre risas antes de que se concluya con el tema que venía resonando últimamente.



De esta manera, Antonela decidió frenar las versiones con una frase que demuestra incomodidad con este tipo de rumores. Esto también dejó en claro que por el momento no hay planes de agrandar la familia Messi-Rocuzzo.

F.A