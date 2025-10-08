La Voz Argentina 2025 vivió una de sus noches más emocionantes. En una gala llena de talento, emoción y nervios, el certamen musical de Telefe definió a los participantes que continúan en carrera rumbo a la gran final del lunes.

Con la conducción de Nicolás Occhiato, el programa reunió nuevamente a los integrantes de los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, quienes acompañaron a sus artistas en una jornada decisiva. Se trató de una jornada clave y los artistas tuvieron la difícil tarea de elegir quién seguía adelante.

La Voz Argentina 2025

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2025

Tal como explicó Nico Occhiato, cada participante competía con el otro de su Team, es decir, que Alan Lez lo hizo contra Jaime Muñoz; Milagros Gerez Amud se enfrentó a Violeta Lemo por el Team Soledad; Nicolás Behringer jugó contra Nathalie Aponte por el Team Luck Ra; y Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra chocaron por el Team Miranda!.

Tras una reñida votación de Lali, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, se conocieron los primeros finalistas que competirán el próximo lunes por 70 millones de pesos, el contrato para grabar su primer disco y un auto.

En primer lugar, pasó a la final Milagros Amud del equipo de Soledad Pastorutti mientras que por el Team Miranda! la elegida fue Eugenia Rodríguez. Más tarde, el conductor anunció que Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, y Alan Lez del equipo de Lali fueron los otros dos participantes que competirán el próximo lunes en La Voz Argentina 2025.

De esta forma, La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro finalistas confirmados. Ahora, quedó habilitada la votación para que los televidentes puedan elegir al gran ganador del reality.

Qué cantaron los semifinalistas de La Voz Argentina 2025

Violenta Lemos abrió la pista con un clásico de Céline Dion "The power of love". La artista se emocionó al terminar su canción cuando los coaches la elogiaron y dijo: "Mis hijos me incentivaron a participar de La Voz y este año me inscribí porque pensé en mí". De inmediato, Lali Espósito destacó su trabajo anterior, de cuidar niños y anciano, y le respondió: "Los sueños se cumplen y vos sos un ejemplo para todos".

Tras la actuación de Violeta, llegó el turno de Milagros Gérez Amud interpretó uno de los éxtidos de Carlos Gardel, "Arrabal amargo". "Es maravilloso lo que hace, viene con una seguridad increíble. Sos un pilar para la música nuestra", la elogió Soledad Pastorutti a la joven de 19 años.

Más tarde fue el turno del primer representante del Team Lali, Emiliano Villagra, que sorprendió al cantar "El arriero va" de Atahualpa Yupanqui. "Es muy difícil lo que hiciste, es un registro más grave de lo que siempre habíamos escuchado. Te felicito", expresó Ale Sergi mientras que Luck Ra sentenció: "Gracias por venir acá".

En cuarto lugar Eugenia Rodríguez cantó "The edge of glory", una de las canciones más populares de Lady Gaga. "Tenés una voz brillante, una digna participante del Team Miranda!", aseguró La Sole tras escucharla.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, se robó todos los aplausos al interpretar "Is this love" de Whitesnake. Emocionado por lo que le tocó escuchar, Ale Sergi dijo: "Sos lo más, está canción fue perfecta para vos. Te hiciste muy cargo del traje que te pusiste y te felicito".

Más tarde, Nathalie Aponte, también del Team Luck Ra, se lució con "Stone cold" de Demi Lovato. "¿Qué acaba de pasar? Qué orgullo y felicidad. Nos dejaste a todos con la boca abierta y me encanta lo que hiciste. Estoy muy feliz de que seas la representante de Paraguay y todo lo que lograste lo hiciste con tu esfuerzo", destacó su coach e hizo emocionar a la joven.

En anteúltimo lugar, Jaime Muñoz, del Team Lali, estuvo acompañado por su padre y cantó "Naranjo en flor" de los hermanos Homero y Virgilio Expósito. De inmediato, la cantante de pop estalló de alegría y expresó: "Como papá debe ser muy hermoso estar acompañando a su hijo y a Jaime que es una bestia" y sobre el joven mencionó: "Me da mucho orgulloso verte de cerca, te quiero mucho, sos una maravilla de artista y de pibe".

Alan Lez fue el encargado de cerrar la gala con "La grasa de los capitales" de Serú Girán. "No puedo explicar el orgullo que me da que seas Team Lali. Una vez más redoblaste la apuesta. Te felicito y te quiero", afirmó Lali.