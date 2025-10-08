Alberto "Conejo" Tarantini liquidó a Pata Villanueva: "No estaba capacitada para cuidarme"

Alberto “Conejo” Tarantini conversó con Héctor Maugeri en una nueva edición de +CARAS. El campeón de mundo con Argentina en 1978, habló de su carrera, de su vida, de su presente y de su pasado. Ocasión en la que aprovechó para mencionar uno de los temas que más recuerda la gente, al menos de su faceta mediática, su romance con Pata Villanueva.

Las palabras del Conejo Tarantini contra Pata Villanueva

1978 no fue solamente el año en el que el Conejo Tarantini se consagraba campeón del mundo, sino también aquel en el que se casaba con Pata Villanueva. El matrimonio copó la tapa de los medios de la época y vio nacer a sus dos hijos en común, Robertino y Bernardita, pero se terminó definitivamente en 1991.

El Conejo Tarantini y Héctor Maugeri.

Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer varios conflictos entre ellos, que dejaron ver la mala relación que tenían. Al respecto de eso, Tarantini se confesó con Héctor Maugeri y no dejó dudas sobre lo que pensaba sobre su etapa casado con la modelo. “Fue complicado. Yo lo único de lo que estoy feliz es de mis hijos”, dijo en un inicio al hablar de esa etapa.

Aunque parecía que esa primera declaración intentaba marcar que no tenía nada malo para decir sobre quien fuera su esposa, el ex futbolista no tardó en despecharse. “Llega un momento en la vida, que vos te das cuenta y analizás y ves los errores que pudiste haber cometido. Y bueno, es el tiempo y el destino y uno sabe bien cómo fueron las cosas”, añadió.

Conejo Tarantini y Pata Villanueva junto a Robertino recién nacido.

Tras esas palabras, Tarantini fue totalmente tajante y definió la situación con una frase tan escueta como demoledora. “No estaba capacitada para ayudarme”, sentenció sin dudar sobre el matrimonio y su historia de amor con la modelo.

Ante esta frase, Héctor Maugeri le preguntó si sentía que no lo había transformado “en un hombre mejor”. El campeón del mundo no dudó ni un segundo y continuó con el tono que había planteado anteriormente. “No, todo lo contrario. Todo lo contrario”, concluyó.

Alberto "Conejo" Tarantini en +CARAS.

De esta manera, Alberto “Conejo” Tarantini puso el foco sobre su matrimonio con Pata Villanueva y reveló lo que piensa de la madre de sus hijos. Unas palabras que vuelven a dejar claro que la relación entre ellos se encuentra muy lejos de recomponerse.