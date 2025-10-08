Tras confirmar la reconciliación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa viajaron a Lima para grabar su serie

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a apostar por el amor tras las versiones de ruptura que circularon en las últimas semanas. La pareja, que había atravesado una breve separación, confirmó su reconciliación y ahora, emprendieron rumbo a Perú para continuar con sus proyectos juntos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La relación entre el presentador argentino y la modelo peruana se convirtió en una de las más comentadas desde que ambos coincidieron en el programa Bailando 2023. Tras confirmar su reconciliación, Marcelo Tinelli reconoció durante una transmisión en vivo que se había precipitado al anunciar la separación y, días más tarde, volvió a mostrarse junto a Milett Figueroa, dejando en claro que el vínculo continúa firme.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos nuevamente

Después de confirmar la reconciliación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa viajaron a Lima, donde el conductor compartió una historia en Instagram con la frase: “Mi suspiro limeño” con la ubicación en San Isidro, Lima. El gesto del presentador rápidamente se viralizó y fue interpretado por sus seguidores como una confirmación definitiva de que la pareja atraviesa un gran momento.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

El motivo del viaje a Perú de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Según reveló Martha Valcárcel, madre de Milett, Marcelo Tinelli y toda su familia arribaron a Perú para grabar la segunda temporada del reality Los Tinelli, producido por Amazon Prime Video. En declaraciones televisivas, la madre de la modelo confirmó que las filmaciones comenzaron este 08 de octubre y que las locaciones principales estarán en Lima y Cusco.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Además, adelantó que en esta nueva entrega Milett Figueroa tendrá un papel más destacado, mostrando parte de su vida junto al conductor argentino. La historia compartida por Marcelo Tinelli desde San Isidro dejó en evidencia que ya se encuentran instalados en Lima y listos para el inicio de las grabaciones. El proyecto reunirá nuevamente a la modelo, al conductor y sus hijas, quienes también formarán parte de esta segunda temporada.