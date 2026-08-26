Desde Canadá, Teresa Calandra muestra la combinación más chic: camisa, denim y pañuelo

Teresa Calandra deslumbró, una vez más, con un look que lleva la combinación más chic. Se trata de un outfit que mezcla básicos atemporales con accesorios sofisticados. El resultado fue una propuesta cómoda y sofisticada, ideal para un paseo por las calles de Canadá.

El look casual chic de Teresa Calandra durante sus vacaciones en Canadá

Teresa Calandra viajó a Mont Tremblant, Canadá, y volvió a demostrar que el estilo elegante también puede construirse a partir de prendas clásicas y versátiles. Para recorrer este destino, la empresaria eligió una combinación simple pero sofisticada, con una fórmula que se mantiene vigente temporada tras temporada: camisa, denim y pañuelo.

El protagonista del look fue una camisa azul de manga larga, de corte clásico y silueta relajada. El tono vibrante aportó luminosidad al conjunto y se convirtió en el punto de color de un outfit pensado para el día. La llevó parcialmente abierta en el cuello y sumó un pañuelo estampado en tonos azules, anudado alrededor del cuello, uno de los accesorios que volvió a ganar protagonismo entre las tendencias de moda.

Para completar la propuesta, Teresa Calandra apostó por un jean celeste de pierna ancha y tiro alto, una elección que aporta comodidad y, al mismo tiempo, una impronta moderna. El denim de corte amplio se mantiene entre los favoritos de la temporada y reemplaza a las siluetas más ajustadas para lograr looks relajados con un aire sofisticado.

El look de Teresa Calandra para recorrer Mont Tremblant, Canadá

El estilismo también incluyó un cinturón marrón de cuero con una gran hebilla ovalada, que marcó la cintura y sumó un detalle de inspiración western. Como calzado, llevó zapatillas blancas con detalles en gris, ideales para caminar y recorrer el destino sin resignar estilo.

Los accesorios también tuvieron un papel importante en el look casual chic de Teresa Calandra. Además del pañuelo, la conductora incorporó anteojos de sol negros de gran tamaño, aros dorados tipo argolla y un reloj dorado. Asimismo, agregó un bolso negro al hombro que funcionó como complemento práctico y elegante. Sin dudas, estos complementos elevaron una propuesta de apariencia casual.

La clave de Teresa Calandra para llevar el casual chic con estilo

El look de Teresa Calandra resume una de las claves del llamado casual chic: combinar básicos atemporales con accesorios capaces de transformar por completo el resultado. En este caso, la camisa azul, el pantalón de jean y las zapatillas construyeron una base relajada, mientras que el pañuelo, el cinturón y las joyas aportaron sofisticación.

Teresa Calandra junto a su amiga en Mont Tremblant, Canadá

Esta fórmula simple y efectiva demuestra cómo los complementos pueden elevar un atuendo cotidiano y darle una impronta más elegante y personal, sin perder comodidad. De esta manera, Teresa Calandra muestra desde Canadá la combinación más chic compuesta por una camisa, un pantalón denim y un pañuelo en tonos azules. Un outfit que le permitió recorrer la ciudad de Mont Tremblant con estilo.