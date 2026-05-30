Benicio Gravier contó cómo se dio cuenta de que era hijo de Valeria Mazza: "Ella me decía sonreí, en casa te explico"

Desde que nació, Benicio Gravier convivió con los flashes de los paparazzis y la constante atención mediática que rodeaba la carrera de su madre, Valeria Mazza. Sin embargo, fue con el paso de los años cuando tomó verdadera dimensión de lo que significaba ser hijo de una de las modelos más reconocidas del mundo. Aunque al principio le costó comprender la magnitud de esa exposición, con el tiempo logró naturalizarla y convivir con la idea de formar parte de una de las familias más observadas por los medios. En ese contexto, el joven actor reveló cómo fue el momento en que realmente entendió quién era su madre para el público y lo que su imagen representaba.

El día en el que Benicio Gravier se enteró que era hijo de Valeria Mazza

Benicio Gravier está dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación, sin embargo, su convivencia con los medios de comunicación y los eventos sociales data desde sus primeros días de vida. En una entrevista que le concedió a Pía Shaw para el stream de La Nación, el hijo de Valeria Mazza habló de los pormenores de ser el hijo de una celebridad a nivel mundial. “Hay una anécdota que siempre cuento, que es muy graciosa. Nosotros estábamos en Italia, cuando éramos chicos, yo creo que tenía seis, siete años, caminando por la calle y en ese momento seguía la época de los paparazzis”, comenzó diciendo adentrándose a una historia familiar que se repite hasta la actualidad.

Valeria Mazza y Benicio Gravier | Instagram

Tanto la modelo de alta costura como el empresario Alejandro Gravier mantenían una compostura y un trato cordial con los reporteros gráficos, el artista -en ese momento niño- no lograba comprender el porqué de la presencia de tantos periodistas. “Estábamos caminando y empezamos a caminar y vieron fotos. Seguimos caminando, mamá y papá como si nada, profesionales, como si nada, mirá, sí, aparecía justo en la foto sonriendo perfecto los dos”, señaló.

No obstante, la reacción del menor de los hermanos varones Gravier se tiñó de interrogantes: “Yo me acuerdo que empezaba a mirar y aparecía uno, dos, tres, cuatro, cinco y de nada estábamos caminando y en solo cinco cuadras habían 10 paparazzis enfrente nuestro con los flashes”. Fue en este momento en el que, con completa inocencia y espontaneidad, le realizó una pregunta tan simple como crucial que llegó a marcarle un antes y un después: “Yo la tenía mamá de la mano, la agarraba y le decía: ´Mamá, ¿por qué nos sacan fotos?´ Y ella me decía: ´Sonreí y mirá para adelante. Después te explico, sonreí y mirá para adelante”.

Valeria Mazza y Benicio Gravier | Instagram

Benicio Gravier sigue los pasos de Valeria Mazza

Aunque de niño no podía ni siquiera imaginarse la magnitud que generaba la presencia de Valeria Mazza en el público, Benicio Gravier reconoció que este shock de realidad se fue dando de manera progresiva y con la ayuda de Internet. “Después a medida que fui creciendo como que vas un poco entendiendo la magnitud de todo lo que hizo, incluso viendo, porque hoy por ahí agarras YouTube y ves todos los desfiles que ha hecho y todo”, explicó.

En este marco, cabe destacar que el intérprete de 21 años también incursionó en el universo fashionista, siguiendo los pasos de su madre. “Cuando empecé a trabajar acá en la industria argentina, todo el mundo te mira distinto, como que es el hijo de mamá (Valeria Mazza) y me preguntaban por ella”. Lejos de generarle cualquier tipo de incomodidad, admitió: “La verdad que a mí no me molesta y no lo siento como un peso cero para nada”.

Ante esto, se animó a asegurar que “tiene sus pros y sus contras”. Para él, estar ante la presencia de la prensa significa un compromiso muy grande y hasta incluso puede ser un arma de doble filo. “Hay que saber cómo usarlas”, aseguró. Finalmente, remarcó que, aunque el trabajo de sus padres no está dentro de los empleos convencionales, él junto a sus hermanos siempre formaron parte de la esfera de sus actividades. “Viste la famosa tradición de, no sé, llevar a tu hijo al trabajo y el trabajo de ellos era este”, expresó con orgullo.

Benicio Gravier encontró una ventaja en haber crecido bajo la constante atención de las cámaras. Esa exposición temprana le permitió naturalizar la presencia de la prensa en los eventos a los que asiste, especialmente desde que comenzó a construir su carrera en el mundo del modelaje y la actuación. De esta manera, logró forjar una identidad propia y abrir su camino, más allá de la reconocida figura de su madre, Valeria Mazza.