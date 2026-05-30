Así fue el cumpleaños de Gimena Accardi: vestido de hada, DJ y torta repleta de frutos rojos

Este último fin de semana de mayo, Gimena Accardi celebró sus 41 años con una fiesta en la que desplegó su impronta chic. A través de una serie de imágenes que desplegó en sus redes sociales, la actriz abrió una ventana a la intimidad del festejo y reveló algunos de los detalles más destacados de la noche: música a cargo de un DJ, un vestido de “hada” y una gran torta brownie repleta de frutos rojos.

El cumpleaños de Gimena Accardi con impronta chic

El pasado miércoles 27 de mayo, Gimena Accardi cumplió 41 años y esperó hasta este fin de semana para celebrarlo. Para ello, la artista eligió un bar de Buenos Aires para compartir una velada a pura diversión con amigos entre tragos, una enorme torta y buena música. Mediante sus historias de 24 horas, la actriz desplegó las postales más significativas de los festejos.

El cumpleaños de Gimena Accardi | Instagram

Sin mayores descripciones y con las postales con ella como protagonista, la productora irrumpió con un look pensado al detalle. Para ello, escogió un vestido de autor pensado especialmente para la ocasión. “Mi vestido de hada”, escribió junto a una fotografía en la que aparecía sentada en uno de los rincones más destacados del lugar. Allí, posó cruzada de piernas donde enseñó el imponente look elegante chic de autor.

El mismo consistió en un diseño que definió por completo su silueta. El mismo estaba creado en tela de poliéster en color rosa viejo y compuesto por mangas largas ajustadas hasta los puños. Las mismas cubrían las palmas de sus manos y hasta tenían un pequeño hueco para colocar sus pulgares y así brindarle comodidad y practicidad.

Asimismo, a la altura de la cintura, la prenda sumó un punto de interés visual gracias a unos delicados volados que aportaron movimiento y un sutil toque de sensualidad, cayendo suavemente sobre la falda. El diseño presentaba un largo ideal para lucir las piernas con elegancia, sin perder sofisticación, y se completaba con un tajo que recorría gran parte de la falda, añadiendo dinamismo al conjunto. Para complementar el look, la actriz eligió unas botas negras de caña alta con suela plana, que aportaron un contraste moderno y relajado.

En cuanto al beauty look, optó por un maquillaje natural con un delineado intenso que realzó y definió su mirada. Además, sumó accesorios minimalistas que acompañaron el estilismo sin restarle protagonismo al vestido, la pieza indiscutida de su look romántico.

El cumpleaños de Gimena Accardi | Instagram

Gimena Accadi optó por un festejo discreto

Si bien el sonido ambiente y los gestos de Gimena Accardi dejaban entrever que estaba rodeada de amigos y seres queridos, la actriz optó por preservar la intimidad del encuentro y mostrar sólo algunos instantes seleccionados de la celebración. Por eso, compartió fotos en blanco y negro y a color en las que se la ve sonriente y relajada, disfrutando de la música del DJ y del tradicional momento del “Feliz Cumpleaños”.

El cumpleaños de Gimena Accardi | Instagram

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue la torta, una tentadora combinación de brownie, dulce de leche y crema chantilly, coronada por una abundante selección de frutos rojos. Además de aportar color y frescura, estos ingredientes equilibraron la intensidad del relleno y sumaron un atractivo contraste de sabores. Una vengala plateada y una vela roja sellaron el estilo elegante, minimalista y chic de la velada.

De esta manera, Gimena Accardi dejó atrás un año marcado por su separación de Nicolás Vázquez y los proyectos personales. La actriz dio la bienvenida a sus 41 años rodeada de sus seres queridos, buena música, un vestido de "hada" y una imponente torta que acaparó todas las miradas. Fiel a su espíritu fashionista, celebró esta nueva vuelta al Sol con un estilismo que reflejó su personalidad chic.