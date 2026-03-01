Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo mensual para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Horóscopo mensual de marzo: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Marzo es TU mes por excelencia: el Sol entra en tu signo el día 21 y te entrega el poder de reinventarte por completo. Energía, iniciativa y liderazgo fluyen con fuerza. Es ideal para cambios de trabajo, lanzar negocios propios, mudanzas, viajes y aumentar ingresos.

Mejores días: 1, 3, 7, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 30 y 31.

Día clave de la semana: Viernes.

Números de la suerte: 6, 17 y 29.

Colores dominantes: Amarillo y naranja.

Recomendaciones: Programa vacaciones sin culpa (Semana Santa es perfecta), corta pensamientos negativos antes de dormir, vuelve a estudiar (liderazgo, ventas, relaciones públicas), haz ejercicio y descansa mejor. No prestes dinero ni cuentes cuánto ganas.

Amor: Propuesta de amor verdadero (evita regresar al pasado). Compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Arcángel protector: Miguel (fuerza y protección contra envidias).

Mensaje clave: El éxito está en tus manos. Sé líder, discreto y confía en tu poder. Prende veladora roja o blanca el 1 o 13 de marzo. ¡Empieza con el pie derecho!

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: As de Oros

Mes de depuración energética fuerte: elimina amistades, parejas o compañeros tóxicos que frenan tu éxito. Llega dinero rápido, pero protégelo.

Mejores días: 1, 5, 9, 11, 14, 20, 21, 25, 27, 30 y 31.

Día clave de la semana: Martes.

Números de la suerte: 19, 32 y 37.

Colores dominantes: Rojo y blanco.

Recomendaciones: Usa listón rojo en tobillo/muñeca izquierda, perfume de cuero o maderas, sal a la naturaleza (mar, montaña, campo). Cuida riñones y páncreas: más agua, menos azúcar y harinas. Administra tiempo, levántate temprano y busca equilibrio alimenticio.

Amor: Compatibles: Virgo, Capricornio y Piscis (amor verdadero y estabilidad).

Arcángel protector: Uriel (abundancia y riqueza).

Mensaje clave: Depura lo tóxico, toma decisiones rápidas y déjalo ir. La riqueza y estabilidad llegan cuando te quedas solo con lo positivo. Prende veladora blanca o roja el 1 o 7 de marzo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Estrella

Brillas intensamente. Mes para terminar lo empezado, ser creativo, invertir en patrimonio y cuidarte físicamente. Basta de dejar proyectos a medias.

Mejores días: 3, 6, 9, 12, 16, 20, 21, 26 y 31.

Día clave de la semana: Miércoles.

Números de la suerte: 15, 44 y 51.

Colores dominantes: Amarillo y rojo.

Recomendaciones: Cuida estómago y peso (ayuno intermitente, inyecciones, bypass… ¡lo que funcione!). Administra tiempo para ti (cine, caminatas). Arregla pasaporte/visa.

Amor: Nuevos amores verdaderos. Compatibles: Libra, Acuario y Piscis. Evita amores prohibidos.

Arcángel protector: Rafael (sanación y corte de envidias).

Mensaje clave: Termina lo que empiezas, invierte en patrimonio y brilla. Prende veladora blanca o verde el 1 o 11 de marzo. ¡Llega llamada importante de progreso!

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Torre

Reconstrucción positiva desde la base. Rompe con lo que ya no sirve (separaciones, compras grandes, cambios laborales) sin remordimientos.

Mejores días: 1, 4, 7, 11, 14, 19, 20, 25, 27, 30 y 31.

Día clave de la semana: Viernes.

Números de la suerte: 01, 17 y 29.

Colores dominantes: Amarillo y naranja.

Recomendaciones: Cuida estrés, depresión y angustia: camina, medita, habla con Dios. Ahorra fuerte (eres el pilar familiar). Busca 2-3 fuentes de ingreso.

Amor: Compatibles: Escorpio, Tauro y Sagitario (amor verdadero).

Arcángel protector: Jofiel (nuevos comienzos).

Mensaje clave: Construye nuevo sin culpa. Tu estabilidad depende de decisiones firmes. Prende veladora blanca el 1 o 8 de marzo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Triunfo total. Mes para creértela, soltar rencor/venganza y brillar sin ego ni soberbia.

Mejores días: 4, 5, 8, 10, 11, 13, 20, 21, 26 y 31.

Día clave de la semana: Lunes.

Números de la suerte: 09, 13 y 44.

Colores dominantes: Azul y verde.

Recomendaciones: Cuida espalda y columna. Viajes 2-3 veces (revisa pasaporte). Estudia idiomas, ventas, actuación o arte.

Amor: Compatibles: Escorpio, Sagitario y Acuario. Borra amores pasados.

Arcángel protector: Gabriel (organización y fuerza).

Mensaje clave: Sin rencores del pasado, el éxito es tuyo. Prende veladora blanca o roja el 1 o 9 de marzo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: As de Bastos

Propuesta de matrimonio o ascenso laboral. Poder, seguridad y “sí” rotundo a lo que desees.

Mejores días: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 26, 27 y 30.

Día clave de la semana: Miércoles.

Números de la suerte: 07, 23 y 31.

Colores dominantes: Azul fuerte y blanco.

Recomendaciones: Cuida hormonas, matriz/próstata. Haz dinero y guárdalo. No opines verdades hirientes si no las piden.

Amor: Compatibles: Libra, Capricornio y Tauro.

Arcángel protector: Ariel (fuerza económica).

Mensaje clave: Pide tu gran deseo. Perdona y perdónate. Prende veladora blanca o roja el 1 o 12 de marzo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Eres luz y guía. Mes de felicidad plena: trabajo extra, amores, viajes cortos y estabilidad económica.

Mejores días: 3, 5, 6, 9, 12, 13, 20, 21, 24, 29 y 31.

Día clave de la semana: Martes.

Números de la suerte: 04, 05 y 29.

Colores dominantes: Blanco y azul.

Recomendaciones: Cuida tobillos, pies y rodillas (usa zapatos cómodos). Compra reloj de pasos. Toma mucha agua.

Amor: Compatibles: Acuario, Géminis y Leo.

Arcángel protector: Metatrón (fe y razonamiento).

Mensaje clave: Triunfador nato. Visualiza ingresos 5 veces mayores. Prende veladora blanca o roja el 1 o 17 de marzo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Loco

Metamorfosis positiva. Créetela, ordena tu vida, suelta el pasado y viaja mucho.

Mejores días: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 19, 21, 25, 27 y 31.

Día clave de la semana: Lunes.

Números de la suerte: 14, 25 y 49.

Colores dominantes: Verde y amarillo.

Recomendaciones: Cuida esófago, gastritis y hernia hiatal. Arregla casa y electrodomésticos.

Amor: Compatibles: Aries, Piscis y Cáncer. Piensa en casarte.

Arcángel protector: Miguel (protección estelar).

Mensaje clave: La felicidad envidiada es tuya. No platiques planes. Prende veladora blanca o roja el 1 o 14 de marzo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Triunfo, estabilidad y crecimiento sin esfuerzo. No platiques logros (envidias fuertes).

Mejores días: 1, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 26, 27 y 29.

Día clave de la semana: Miércoles.

Números de la suerte: 11, 12 y 38.

Colores dominantes: Azul y amarillo.

Recomendaciones: Cuida migraña, ansiedad e insomnio. Relaja mente, quita vicios.

Amor: Compatibles: Aries, Géminis y Leo.

Arcángel protector: Gabriel (corte de negatividad).

Mensaje clave: Manifiesta con poder. No mires atrás. Prende veladora blanca o amarilla el 1 o 19 de marzo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Estás arriba. Mes favorito: viajes, cambios positivos, riqueza y prosperidad alineadas.

Mejores días: 2, 4, 6, 11, 12, 15, 19, 21, 24, 29, 30 y 31.

Día clave de la semana: Viernes.

Números de la suerte: 07, 30 y 64.

Colores dominantes: Azul y blanco.

Recomendaciones: Cuídate de gente venenosa. Fortalece perseverancia. Luce ropa y disfruta.

Amor: Compatibles: Aries, Virgo y Escorpio.

Arcángel protector: Miguel (guía y protección).

Mensaje clave: Posibilidades infinitas de riqueza. Define qué quieres y avanza sin drama. Prende veladora blanca el 1 o 21 de marzo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Juicio

Arreglas pendientes y brillas. Manifiesta éxito 40 días seguidos.

Mejores días: 1, 4, 5, 7, 11, 15, 20, 21, 26 y 30.

Día clave de la semana: Martes.

Números de la suerte: 05, 20 y 67.

Colores dominantes: Blanco y negro.

Recomendaciones: Cuida garganta y pulmones. Haz deporte. Dale continuidad a proyectos.

Amor: Compatibles: Cáncer, Libra y Sagitario.

Arcángel protector: Metatrón (éxito y corte de envidias).

Mensaje clave: Raíces de abundancia. Soluciona lo viejo y construye futuro sólido.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mundo

¡Tu mes! Cumpleaños, cierre de ciclo y renacer total. Todo se alinea a tu favor.