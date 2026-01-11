Horóscopo semanal del 11 al 16 de enero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 11 al 16 de enero de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Aries, esta semana la carta del Mago confirma que sigues en una tendencia positiva para un año muy bueno en cuestiones económicas, con oportunidades de reinventarte, crecer y atraer riqueza y abundancia. Tu mejor día será el martes 13 de enero, cuando te llegará un dinero extra por un pago pendiente o deuda cobrada.

Salud: Tu punto débil son los riñones, vías urinarias e infecciones; toma más agua, ve al médico sin automedicarte y adopta deporte, dieta y disciplina.

Consejo: Paga deudas, tenencia, impuestos y multas para evitar contratiempos todo el año. Administra dinero y tiempo, no duermas de más. Cambia pensamientos negativos, deja el pasado atrás y vive el aquí y ahora. Camina en la naturaleza, adopta una mascota y activa energías. Pinta o arregla tu casa para sentir estabilidad. Compra un reloj para ser puntual y dueño de tu tiempo. Rodéate de personas positivas y veraces.

Números de la suerte: 11, 56, 77 (cinco golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Año estable y apasionado; compatibles Escorpión, Sagitario y Capricornio. Si pasas por ruptura, no le des importancia y avanza.

Recomendación: Las cartas dos de bastos y tres de bastos indican viaje, regalo sorpresa, crecimiento personal y buena salida en cirugías. Dedícate a crecer, pagar deudas y sentirte valorado.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Estrella

Tauro, la carta de la Estrella trae éxito, triunfo y recuperación de estabilidad económica tras gastos de diciembre. Tu mejor día será el lunes 12 de enero, con mucha actividad laboral, inventarios y revisiones. Capacítate con cursos, diplomados o idiomas para crecer.

Salud: Cuida huesos, cadera, piernas y dolor por estancamiento; toma calcio, dale sol, muévete y quita mal humor, venganza o enojos.

Consejo: Abre bien los ojos para no caer en fraudes o mentiras de socios. Administra pagos y solvencia. Evita chismes, intrigas y malos comentarios. Cierra ciclos del pasado y toma decisiones. Rejúvenate con dieta, gimnasio o cirugía.

Números de la suerte: 20, 31, 56 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Si en pareja, embarazo o crecimiento familiar en puerta; si soltero, compatibles Sagitario, Piscis y Virgo con amor verdadero y apasionado. Sé fiel y cariñoso.

Recomendación: Las cartas siete de copas y cuatro de copas indican eventos, fiestas, reuniones, planificación de viajes y entrega total al amor con estabilidad. Bendiciones y recompensas económicas te esperan; saca papeles de visa o migración.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Dinero

Géminis, esta carta trae dinero rápido, constante y riqueza tocando tus puertas, pero cuídate de envidias, brujerías, traiciones y chismes. Tu mejor día será el jueves 15 de enero, con propuesta laboral nueva.

Salud: Punto débil en estrés, depresión, angustia y pensamientos agobiantes; controla la mente, no sobrepienses, purifica con agua, verduras, caminatas y sudor.

Consejo: Paga deudas, sé auténtico y no des gusto a nadie. Busca nuevo trabajo, negocito extra o inversión; cambia de ciudad o país si es necesario para abundancia. Perdona del pasado pero no vuelvas. Estudia enfermería, belleza o moda.

Números de la suerte: 02, 45, 69 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Amor profundo y verdadero; compatibles Libra, Sagitario y Acuario. Forma familia y hogar estable.

Recomendación: Las cartas 10 de copas y as de espadas indican cuidado con pleitos familiares o laborales; arregla problemas legales. Imagina un buen año, pensamientos positivos, adelgaza, perdona y toma acciones para crecer.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Cáncer, la carta del Ermitaño te indica que encontrarás la luz al final del túnel después de un 2025 complicado. Esta semana es de soluciones y oportunidades positivas. Tu mejor día será el miércoles 14 de enero, con juntas laborales para reacomodar personal y mejores opciones de ganancia.

Salud: Cuida la tiroides, garganta y pulmones; deja el cigarro, come mejor, camina al aire libre y suelta llantos, corajes y depresiones acumuladas.

Consejo: Depura personas tóxicas y malintencionadas (sé más lista sin enojarte ni pelear). Respira profundo en momentos difíciles, aléjate de conflictos y controla celos o drama si estás en pareja. Haz limpieza dental, arregla tu sonrisa.

Números de la suerte: 10, 42, 55 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y verde.

Amor: Si estás en pareja, cuidado con celos y exageraciones; date espacio. Si soltero, compatibles Escorpión, Capricornio y Piscis con buenas intenciones. Te invitan a boda, bautizo o cumpleaños; aprovecha ofertas de ropa.

Recomendación: Las cartas siete de espadas y as de bastos advierten problemas legales o de tránsito (sácate de ahí) y anuncian oferta increíble de trabajo en gerencia o dirección. Arregla closet y casa para energía positiva. Algo que esperabas (estabilidad, visa, migración) se cumplirá pronto.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Loco

Leo, la carta del Loco trae triunfo, éxito, discreción y humildad para avanzar en grande este 2026. Tu mejor día será el jueves 15 de enero, con junta laboral para el cambio importante que pedías.

Salud: Punto débil: estómago, exceso de grasa, colesterol, columna y espalda baja; camina mucho, adelgaza, purifícate (agua, mejor comida, ayuno, sudor).

Consejo: Paga deudas, tenencia, impuestos, actualiza papelería (pasaporte, visa, seguros). Haz limpieza total: closet, celular, vida. No inviertas en fantasías, pisa tierra firme. Sé humilde y no confíes en cualquiera. Pega tus metas visibles para no perderlas de vista.

Números de la suerte: 03, 06, 14 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo intenso y blanco.

Amor: Si en pareja, hablarán de embarazo y estabilidad. Si soltero, pareja compatible que hable de matrimonio (Tauro, Aries o Sagitario).

Recomendación: Las cartas cuatro de bastos y cinco de bastos indican desconfianza general, cuidado con problemas legales y sanar el corazón del pasado. Nuevas oportunidades laborales te harán crecer económicamente. Transforma lo negativo en positivo esta semana.

.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Virgo, la Rueda de la Fortuna anuncia que es momento de estar arriba, crecer y tener mejor situación económica. Tu mejor día será el lunes 12 de enero, con nuevas oportunidades laborales que se darán sin problema.

Salud: Cuida intestinos, diarrea, infecciones, úlceras o gastritis; come mejor, no guardes enojos ni te aceleres.

Consejo: Vuelve a estudiar administración, contabilidad, inteligencia artificial o marketing. Arregla y pinta tu casa, compra muebles, vive alegremente. No dejes entrar a cualquiera a tu espacio. Toma decisiones aunque duelan y vive el aquí y ahora.

Números de la suerte: 08, 23, 32 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Si casado, continuarás así. Si soltero, compatibles Capricornio, Piscis y Tauro con amores verdaderos y estables.

Recomendación: Las cartas as de oros y cuatro de oros indican triunfo, dinero, estabilidad, préstamos, casa o coche. Te ofrecerán trabajar en gobierno o institución federal (dos trabajos para más estabilidad). Cualquier cambio laboral o negocio funcionará.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Emperador

Libra, el Emperador marca la semana precisa para cambiar de trabajo y hacer tuyo el 2026 en progreso, estudios y negocio propio. Tu mejor día será el miércoles 14 de enero.

Salud: Cuida dientes, garganta y vista; ve al doctor, toma vitaminas.

Consejo: Paga deudas, colegiaturas, tarjeta. Renueva guardarropa, compra buen perfume, siéntete guapo/a. Termina carrera o haz diplomado en comunicaciones o relaciones internacionales. Arregla papelería familiar.

Números de la suerte: 12, 18, 19 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Si en pareja, estabilidad. Si soltero, compatibles Géminis, Acuario y Aries con buena relación pública.

Recomendación: Las cartas dos de espadas y seis de bastos advierten pleitos callejeros o laborales (no te metas). Cambios positivos económicos y hora de marcharse de lugares que no te valoraron. Te ofrecerán trabajo en educación pública o hospital.

.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Escorpión, esta semana el As de Oros confirma que 2026 es tu año: triunfo, estabilidad y crecimiento económico en tus manos. No tengas miedo a los cambios ni al qué dirán; záfate del pasado difícil del 2025. Tu mejor día será el martes 13 de enero, con oportunidades de ascenso o búsqueda de mejor trabajo.

Salud: Punto débil: mente, cerebro, migrañas, dolor de cuello por guardar corajes; camina, haz ejercicio, no sobrepenses y aprende a decir "paso" cuando algo no se puede arreglar.

Consejo: Termina carrera, diplomado o maestría (especialmente idiomas, chef, nutrición, medicina o abogacía). Saldrás constantemente de viaje. Respira profundo, tranquilízate y no te aceleres.

Números de la suerte: 07, 09, 28 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Año de compromiso firme, boda o unión si estás soltero/a. Si en pareja, cuidado con celos, inseguridad y desesperación (puede hablarse de divorcio si no hay calma). Compatibles Virgo, Cáncer y Piscis.

Recomendación: Las cartas cuatro de espadas y dos de oros indican llamada o mensaje con dinero para solventar, pero quita celos y no te metas en problemas ajenos. Todo lo que toques se convertirá en oro; sé constante, prudente e inteligente. Este es tu año de abundancia.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Sagitario, la carta del Juicio trae soluciones, arreglos de papelería pendiente y sanación económica al pagar deudas. Tu mejor día será el lunes 12 de enero, ideal para hablar con jefes y pedir aumento o ascenso.

Salud: Cuida espalda baja, riñones, cintura, páncreas, azúcar, sal e infecciones urinarias o cálculos; ve al médico y cuida la dieta.

Consejo: No tengas miedo al qué dirán, sé auténtico/a. Entra a cursos de ventas, liderazgo o relaciones públicas. Arregla casa o coche, cambia look y vive mejor. Devuelve lo que no es tuyo y quita pensamientos de venganza.

Números de la suerte: 26, 30, 47 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Si estás en un divorcio, que sea rápido y sin drama. Si buscas pareja, compatibles Leo, Géminis y Aries. Te invitan a boda, bautizo o cumpleaños; aprovecha para renovarte.

Recomendación: Las cartas siete de oros y cinco de oros anuncian riqueza, estabilidad y crecimiento económico galopante. Cambia de cuenta bancaria, haz inversiones y no prestes dinero. Abraza cambios positivos: el que se arriesga gana. Viajes rápidos laborales esta semana, pero todo el año de movimiento.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Sol

Capricornio, El Sol trae entusiasmo, riqueza, estabilidad y crecimiento esta semana. Tu mejor día será el martes 13 de enero, con muchos compromisos laborales y personales.

Salud: Cuida piel, cabello, dentadura y muelas; ve al dentista/dermatólogo, toma vitaminas y sol para cortar energías negativas.

Consejo: Mantén rutina de ejercicio, paga deudas atrasadas, termina estudios (maestría, diplomado o carrera). Cambia casa, ciudad o país si es necesario. No te estanques por nadie. Cierra círculos con amores/amistades del pasado.

Números de la suerte: 16, 17, 60 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y naranja.

Amor: Si estás en pareja, continuarás. Si soltero/a, compatibles Aries, Tauro y Virgo con amor verdadero y estabilidad.

Recomendación: Las cartas seis de oros, caballo de oros y as de oros advierten chismes e intrigas familiares, pero anuncian persona importante (rubio/blanco del extranjero) para negocios. Muchos viajes, rituales que funcionan doble y nuevo negocio para más estabilidad. Acostúmbrate a ser feliz y vivir mejor.

.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Carro

Acuario, El Carro te dice: no te detengas, avanza con fuerza. Año de crecimiento mental, espiritual y económico. Tu mejor día será el viernes 16 de enero.

Salud: Punto débil: depresión, angustia, vicios (alcohol, cigarro, drogas); mantente saludable, come mejor, corre, camina y abre energías positivas.

Consejo: Arregla pagos (impuestos, tenencia, pasaporte, coche). Compra ropa deportiva. No repartas tu suerte ni buenos sentimientos con manipuladores. Dale tiempo al tiempo: piensa antes de decidir.

Números de la suerte: 24, 35, 68 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Si estás soltero/a, compatibles Géminis, Cáncer y Libra con estabilidad. Encontrarás almas gemelas y hablarás de ser padres.

Recomendación: Las cartas siete de bastos y caballo de copas indican negocio propio, mejor crecimiento laboral y persona importante (tez morena/trigueña) para asociarte o mejor trabajo. Lo que pasó en 2025 convenía; 2026 es prometedor. Despierta y abraza la prosperidad.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mundo

Piscis, El Mundo grita: ¡agarra maletas! Año de viajes constantes, cambios positivos y crecimiento. Esta semana es clave para decisiones importantes (estudios, trabajo, negocio, casa o coche). Tu mejor día será el miércoles 14 de enero.