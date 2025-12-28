Horóscopo semanal del 28 al 31 de diciembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco para terminar el año con todos sus rituales. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 28 al 31 de diciembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Torre

Aries, la Torre te pide cerrar el 2025 sin cargas emocionales: suelta culpas, remordimientos y problemas ajenos. Limpia tu mente y conciencia. Tu día estelar será el martes 30 de diciembre, con sorpresa económica, estabilidad amorosa y preparación para la cena de Año Nuevo.

Colores de poder: Rojo y dorado (úsalos especialmente el 31).

Ropa interior de la suerte: Rojo o blanco (nuevos, no se lavan después).

Números de la suerte: 17 – 22 – 25 (premio mayor).

Rituales clave: Veladora roja el 31 o 1° de enero, perfume nuevo, córtate el cabello, camina para gastar energía.

Salud: Cuidado con garganta, pulmones y virus. Controla comida, alcohol y evita pirotecnia fuerte (mejor bengalas).

Amor y compatibilidad: Sagitario, Capricornio y Leo. Llega regalo navideño atrasado.

Recomendación: Cierra ciclos, olvida amores tóxicos, quita corajes y pleitos. Como pases el 31 y el 1°, así será tu 2026. Mentalidad positiva, propósitos claros (mínimo 3–7) y mucha fe en Dios y la Virgen María.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Estrella

Tauro cierra el año con buena vibra, estabilidad y crecimiento. Mantén mente positiva y quita corajes. Tu día más fuerte: 31 de diciembre con doble suerte rápida.

Colores de poder: Azul y plateado (ropa para estrenar el 31/1°).

Ropa interior de la suerte: Rojos, amarillos o dorados.

Rituales estrella: Listón rojo en tobillo izquierdo (3 nudos), 7 billetes iguales perfumados en cartera, limpia con huevo rojo y limón verde si viajas, veladora roja, agua bendita en frente y nuca.

Números de la suerte: 27 – 62 – 93 (premio mayor).

Salud: Estómago muy sensible (gastritis, diarrea, inflamación). Come con medida, lleva tuppers a casa.

Amor y compatibilidad: Acuario, Virgo y Escorpio se acercan con fuerza.

Recomendación: Paga deudas pendientes, junta solo con gente positiva (cada abrazo se multiplica 7×7), planea negocio propio. Serás pilar económico en 2026.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

Géminis, el Loco anuncia ligereza y nuevo comienzo. Olvida el pasado, lo que no fue no será. Tu mejor día: lunes 29 de diciembre con triple suerte rápida.

Colores de poder: Blanco y rosa mexicano.

Rituales clave: Ropa interior dorada o roja, listón rojo en tobillo izquierdo (3 nudos), veladora el 31, manifiesta con claridad tus deseos.

Números de la suerte: 12 – 23 – 34.

Salud: Dolor de cabeza, cruda fuerte y pensamientos excesivos. Descansa y suelta culpas.

Amor y compatibilidad: Libra, Escorpio y Acuario.

Recomendación: Organiza la cena de Año Nuevo, recibe visitas, prepara viaje para inicios de enero, vende algo pendiente para dinero extra. El 2026 ya está escrito, pero con buena actitud y fe lo haces extraordinario.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Emperador

Cáncer llega fuerte y poderoso al cierre. Tu mejor día: 31 de diciembre. Limpia conciencia, pide perdón donde hiciste daño y suelta dolor del 2025.

Colores de poder: Rojo, verde y dorado.

Rituales clave: Zapatos nuevos para pisar triunfo, veladora el 31, sahumerio en casa, limpia closet y mueve muebles.

Números de la suerte: 03 – 04 – 29.

Salud: Cuidado con estómago, gastritis y exceso de peso. Más agua y jugos.

Amor y compatibilidad: Libra, Piscis y Aries te dan equilibrio.

Recomendació: Honra a los difuntos con platito de comida y agua, abraza a los que quieres, cambia propósitos no cumplidos por versiones realistas y avanza con seguridad y fe.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Leo, uno de los signos más afortunados para 2026. Tu mejor día: miércoles 30 de diciembre con cinco golpes de suerte.

Colores de poder: Plateado y azul fuerte.

Rituales estrella: Zapatos nuevos con perfume en los pies. Usa una cadenita plata y dije de oro y enciende una vela roja.

Números de la suerte: 09 – 18 – 65.

Salud: Cuida la espalda baja y cintura. Estos días trata de estar tranquilo y no acelerarte.

Amor y compatibilidad: Aries, Sagitario y Libra. Se vislumbra casamiento en 2026.

Recomendació: No divulges planes (Leo es muy envidiado), busca amor profundo más allá de lo sensual, recibe mascota que llega como regalo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Virgo encuentra luz y estabilidad en el cierre. Tu mejor día: 31 de diciembre.

Colores de poder: Rojo intenso y azul intenso.

Rituales clave: Usa un perfume nuevo (ábrelo el 31) y un listón rojo/amarillo en el tobillo con 3 nudos.

Números de la suerte: 06 – 10 – 42.

Salud: Cuida tu mente de la migraña, depresión y angustia. Perdona y olvida.

Amor y compatibilidad: Tauro, Cáncer y Capricornio (amor verdadero).

Recomendación: Arregla papeles atrasados, planea estudios o preparación 2026 (máximo 3 propósitos claros), invita familia, suelta enojos y mal humor.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Sol

¡Brilla Libra! Tu fin de año favorito. Todo sale redondo. Mejor día: lunes 29 de diciembre con cuatro golpes de suerte.

Colores de poder: Azul fuerte y amarillo.

Rituales estrella: Usa 7 monedas perfumadas (avienta el 1° en casa), ropa interior verde, come 3 fresas a las 12 (salud, riqueza, estabilidad) y quema papel con cosas negativas.

Números de la suerte: 07 – 13 – 16.

Salud: Cuidado con las torceduras y los dolores en los huesos.

Amor y compatibilidad: Capricornio, Acuario y Géminis.

Consejo estrella: Recibe reconocimiento laboral, visualiza 2026 con riqueza, sé auténtico, no sigas a la manada.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Escorpio sube y se prepara para riqueza. Mejor día: 31 de diciembre.

Colores de poder: Dorado, rojo y negro.

Rituales clave: Bañate con loción de sándalo, usa zapatos nuevos, prende una vela roja y escribe “No me rindo” 7 veces y quémalo.

Números de la suerte: 05 – 14 – 56 (cinco golpes).

Salud: Cuidate de la garganta, anginas y pulmones. Consume más cítricos.

Amor y compatibilidad: Acuario, Piscis y Tauro.

Consejo poderoso: No controles a tu pareja, paga pequeña deuda, olvídate herencias y pleitos, claridad total en propósitos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Sagitario, terminas el 2025 con mucha alegría, estabilidad y la riqueza sonriéndote. Tu mejor día: lunes 29 de diciembre, con cuatro golpes de suerte.

Colores de poder: Rojo, naranja, dorado y plateado (combínalos).

Ropa interior de la suerte: Rojos (para riqueza).

Rituales clave: Agua bendita en toda la casa, sahumerio con sándalo/palo santo/copal, veladora roja, 7 moneditas en el piso, billete perfumado (límpiate con él y guárdalo en agua), suena campanas el 31 para atraer ángeles.

Números de la suerte: 08 – 40 – 47.

Salud: Gastritis, úlcera y estómago por exceso de comida y alcohol. Muévete, come con medida.

Amor y compatibilidad: Aries, Leo y Libra traen amor verdadero.

Consejo poderoso: No hables con quien ya no quiere, quita rencor y pensamientos negativos. Recibe regalo de cumpleaños/navidad atrasado. Todo lo que toques en 2026 se convertirá en oro. Buena actitud, baila, canta, abraza solo a quien realmente te quiere.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Capricornio cierra con premio mayor, estabilidad y crecimiento. Tu mejor día: martes 30 de diciembre.

Colores de poder: Azul y dorado.

Ropa interior de la suerte: Amarillos, verdes o rojos (al revés, perfumados).

Rituales clave: Anota 3 o 7 deseos en papel blanco con pluma roja y quémalos con veladora roja/blanca el 31, espejo nuevo en casa, incienso de sándalo, listón rojo o amarillo en tobillo izquierdo (3 nudos), cadenita de plata u oro.

Números de la suerte: 11 – 30 – 72 (cinco golpes de suerte).

Salud: Dolor de cabeza, ojos y sobrepensar. Descansa y no rumies rencor.

Amor y compatibilidad: Virgo, Tauro y Aries.

Consejo estrella: Paga deudas pendientes, habla con abuelitos y familia, recibe regalo sorpresa (posiblemente mascota), organiza festejos grandes por cumpleaños y Año Nuevo. El poder de Dios estará contigo en 2026: pide abundancia, salud y estabilidad emocional.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Mago

Acuario, terminas bien el 2025 y empiezas mejor aún. Serás uno de los signos del año 2026. Tu mejor día: 31 de diciembre.

Colores de poder: Azul y plateado.

Rituales clave: Limpieza total de casa (saca lo viejo, vende o regala), agua bendita en todo el hogar, loción de 7 machos o sahumerio con palo santo/mirra/copal, limón verde en la bolsa, limpia con huevo rojo o cuarzo, veladora roja o blanca, zapatos nuevos para pisar triunfo.

Números de la suerte: 20 – 48 – 66 (cinco golpes de suerte).

Salud: Cuidate del dolor de cabeza por alcohol, azúcar, desvelos e insomnio. Cuida la cabeza.

Amor y compatibilidad: Géminis, Leo y Libra.

Consejo poderoso: No cargues problemas ajenos, no ruegues, protégate de envidias. Cierra pagos pendientes, organiza papeles de migración/pasaporte, borra contactos y fotos del pasado, recibe premio grande (casa, carro o dinero extra). Compra reloj o cadenita como regalo de Año Nuevo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Carro

Piscis, avanza sin miedo, con buena actitud y crecimiento económico. Tu mejor día: martes 30 de diciembre.