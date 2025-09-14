Amalgama Maderas: Arte y sostenibilidad

CONTENTDECO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de Amalgama Maderas?

Carolina Carrizo (Arquitecta) inició su camino en oficinas y obras, lo que la llevó a valorar los materiales de descarte. En 2018 fundó Hechos_Disegno, transformando maderas de poda en mobiliario escultórico.

Por su parte, Ana Carolina Britos (Artista y Conservadora) eligió la madera en 2014 por su carga sensorial. Crea bancos que invitan a la pausa, fusionando arte y funcionalidad.

En 2024, unen sus visiones y fundan Amalgama Maderas para proyectar su propuesta única.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Diseño y construcción de mobiliario y objetos únicos, tallados manualmente desde maderas recuperadas. Cada pieza es una escultura habitable. También ofrecemos asesoramiento en interiorismo para integrar piezas con carácter y conciencia material.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Trabajando a pleno en nuestro taller, desarrollando proyectos integrales de diseño de autor. Buscamos expandirnos, participando en ferias nacionales e internacionales para consolidarnos como referentes en la transformación sostenible y artística de la madera.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La singularidad. No producimos en serie. Escuchamos al cliente y luego buscamos la materia prima específica para esculpir una solución a medida. Cada pieza nace de un tronco en bruto, respetando su historia natural. Somos una síntesis entre arte y uso, valorando lo imperfecto y poético.

Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?

No cambiaríamos nada, ya que cada paso y exploración fue perfecto para nuestro momento creativo. Ese camino nos permitió encontrar nuestra voz única y converger en el proyecto que hoy nos define: Amalgama Maderas.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Instagram: @amalgama_maderas

Carolina Carrizo: +54 9 3512736165

Ana Carolina Britos: +54 9 3516719938