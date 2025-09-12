MZ Deco Home: Aromas que transforman espacios y emociones

CONTENTDECO CARAS

Mariela, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

MZ Deco Home surgió en plena pandemia como un simple hobbie. Un espacio donde descubrí el maravilloso mundo de los aromas. Empecé creando velas, difusores y home sprays para mi casa; al ver lo mucho que me gustaba el resultado, empecé a compartirlo con mis personas más allegadas hasta que, con el paso del tiempo fue creciendo y tomando otra dimensión, hasta convertirse en una marca de aromas con identidad propia.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En MZ Deco Home al crear nuestros propios aromas, brindamos experiencias olfativas que transforman espacios a través de los sentidos. Creamos aromas que tienen el poder de despertar emociones y sensaciones. Por eso diseñamos productos que transmiten calidez y crean ambientes que invitan a quedarse, relajarse y disfrutar.

¿Qué proyectos tienen por delante?

El próximo proyecto está enfocado en seguir expandiendo nuestro universo de aromas. Como la esencia de la marca está orientada en transmitir emociones y bienestar a través de cada fragancia, el siguiente desafío es, dentro de cada familia olfativa, crear ediciones especiales de aromas con propuestas innovadoras, pensadas en generar experiencias sensoriales únicas.

¿Qué valores representan tu marca?

Los valores centrales que representan a MZ son, el bienestar, la calma y la conexión emocional porque creamos aromas que, no sólo transforman los espacios en lugares únicos, además, evocan sentimientos, traen recuerdos y conectan con los sentidos.

Nos inspira la calidez de lo auténtico, la dedicación de lo artesanal y la búsqueda constante de una estética que embellezca todos los espacios, sin perder su esencia.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si tuviera que comenzar de nuevo, no cambiaría nada. Si bien MZ nació como un hobbie, y todo fluyó de manera muy intuitiva, siempre tuvimos objetivos muy claros y una identidad de marca definida.

La pasión, el compromiso y la constancia están intactos como el primer día, porque eso es el motor de MZ Deco Home y lo que sigue marcando la diferencia hoy.

Datos de contacto:

Instagram y Facebook: @mzdecohome

Página web: www.mzdecohome.com.ar

Fotos: Tani Crivaro (@tanicrivarofotografia)