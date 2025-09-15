Marina Rosenthal: “Cacho (Castaña) me eligió para salvarse”

En un emotivo homenaje, Marina Rosenthal, última esposa de Cacho Castaña, fue la nueva invitada de +CARAS (CARAS TV). En una profunda charla con Héctor Maugeri, la viuda del icónico cantante, fallecido en 2019, reveló los motivos por los que, a su parecer, el artista la eligió para compartir sus últimos años de vida, en una etapa de búsqueda de paz y sanación.

Al inicio de la entrevista, Maugeri fue directo: "¿Por qué crees que te eligió?". La respuesta de Marina fue tan sincera como conmovedora: "Creo que un poco de magia hubo en nuestro encuentro. Creo que me eligió para salvarse".

Rosenthal explicó que, en el momento en que se unieron, Cacho estaba en "una etapa muy oscura de su vida". "Creo que estaba cansado ya y no era su esencia esa. Porque su esencia era mucho más, o sea, sus raíces, su esencia era mucho más parecido a de dónde venía yo, digamos. Y creo que estaba cansado y no sabía cómo salir y me parece que me eligió para eso", comentó.

Marina Rosenthal y Héctor Maugeri.

La psicóloga se refirió a los problemas del cantante con la adicción a las drogas, que incluso lo llevaron a estar internado en coma. "No era él, él lo dijo que las drogas te convierten como en un alma oscura", recordó. Sin embargo, para evitar sonar "grandilocuente", aclaró: "Yo no me creo la salvadora de él. Para nada, creo que él encontró eso en mí. No es que yo lo salvé. Creo que vio una luz de escape y se agarró".

Un amor único y sanador

Marina Rosenthal y Cacho Castaña comenzaron su relación en 2012 y se casaron cuatro años más tarde en el emblemático "Café La Humedad". El emblemático cantante de "Garganta con arena", en los días previos a la boda, aseguró que se unía a Marina porque sentía que ella había sido la única mujer que lo amó verdaderamente. Sobre esto, Rosenthal reflexionó con humildad: "Sí, eso él lo decía. A mí me, me daba lo respetaba que lo dijera, pero me daba calor un poco porque yo soy muy respetuosa de toda la historia de él. Entonces, pensaba, tal vez hubo mujeres que lo amaron, ¿no? Y tal vez escuchar eso debe ser medio…".

Sin embargo, el sentimiento era recíproco y profundo. "Pero es verdad que nos amamos mucho. O sea, lo que él mismo dice, yo lo sentí tal cual. Para mí fue el hombre que me amó directamente. No creo que otro hombre me haya llamado como me amó él", afirmó, mostrando la intensidad de su vínculo.

Para Marina Rosenthal, su amor fue un bálsamo para Cacho Castaña. "Yo lo encontré en otra etapa de su vida, ya con mucho recorrido hecho y me parece que era el momento de ya de de reposar y disfrutar de la vida, que no lo había podido hacer porque había sido prisionero de la adicción. Me parece que fue como un bálsamo la relación nuestra y de mucha, mucha diversión", concluyó, revelando que su relación fue un espacio de paz y felicidad para el artista.

MDP