Pamela Buddenberg: “Soy una arquitecta realista”

CONTENT CARAS DECO

Pamela, para quienes aún no conocen tu trabajo, ¿cómo definirías tu mirada y tu enfoque dentro de la arquitectura?

Me considero una arquitecta que crea y diseña espacios pensados para las personas, sus necesidades y su manera de vivir o trabajar. Creo que la arquitectura no se trata solamente de construir, sino de crear lugares que realmente funcionen para quienes los habitan.

¿Cómo fueron tus comienzos profesionales y qué te llevó a especializarte en el interiorismo y la transformación de viviendas?

Mi recorrido profesional comenzó antes de recibirme, trabajando en un estudio de arquitectura en Posadas. Luego regresé a Eldorado, mi ciudad de origen, donde empecé a ejercer de manera independiente enfocándome principalmente en el diseño de viviendas.

Con el tiempo, mi interés se orientó cada vez más hacia el interiorismo. Descubrí que muchas familias habían concretado el sueño de tener su casa propia, pero sus ambientes no siempre respondían a sus rutinas reales. Fue así como decidí dedicar gran parte de mi trabajo a las remodelaciones y ampliaciones, encontrando allí un desafío que me apasiona: detectar el potencial de los espacios existentes y transformarlos con soluciones que mejoren verdaderamente la calidad de vida de quienes los habitan.





Al momento de encarar un nuevo proyecto con una familia, ¿cómo es tu metodología de trabajo?

Todo comienza escuchando. Mis primeras reuniones con los clientes son espacios de conversación e indagación. Necesito conocer cómo vive cada familia, sus hábitos, rutinas, necesidades y aquello que desea cambiar. Porque cada familia es diferente y cada proyecto debe ser único.

A partir de esa escucha, busco soluciones que combinen diseño y funcionalidad. Muchas veces, pequeñas modificaciones en la distribución u organización de los ambientes pueden generar grandes cambios en la vida cotidiana.

Te definís como una “arquitecta realista”, ¿qué significa ese concepto en la práctica y qué mito buscas derribar sobre contratar a un profesional?

Significa entender que no siempre hace falta tirar todo abajo y empezar de nuevo. No todo proyecto debe convertirse en una obra enorme ni representar una inversión desmedida; con pequeñas intervenciones, decisiones inteligentes y una mirada profesional, podemos lograr resultados extraordinarios aprovechando lo que ya existe.

Además, contratar a un arquitecto no implica necesariamente gastar más. Muchas veces significa todo lo contrario: evitar errores, tomar mejores decisiones, optimizar recursos y ahorrar dinero en inversiones innecesarias. Mi objetivo es diseñar espacios que representen a quienes los habitan y respondan verdaderamente a sus necesidades. Para mí, la buena arquitectura no es solamente aquella que se ve bien, sino la que hace que vivir sea mejor. No diseño solamente espacios bonitos; diseño espacios que funcionan para la vida real.

Pamela Buddenberg | Arquitecta

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Cel. 3751-418763

Direccion: Calle Cuyo N° 171

Eldorado Misiones