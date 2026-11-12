FUREA: aromas y decoración para crear espacios con identidad

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Después de casi 30 años de trayectoria como contadora independiente, Vanesa, creadora de FUREA Aromas y Espacios, decidió explorar una faceta vinculada con una de sus grandes pasiones: la estética, los aromas y la decoración. Así nació un proyecto impulsado por el deseo de emprender, salir de lo conocido y construir algo propio, sin abandonar su profesión.

La iniciativa representa una nueva etapa personal y profesional, impulsada por la creatividad y las ganas de asumir nuevos desafíos. Desde sus comienzos, la marca buscó integrar fragancias y diseño en productos que aporten personalidad a los ambientes.

El diseño y los aromas como parte de la identidad

FUREA se distingue por una propuesta elegante, minimalista y atemporal, donde los productos aromáticos también funcionan como objetos decorativos. La intención es que cada pieza contribuya a crear espacios que reflejen la personalidad de quienes los habitan.

El nombre de la marca también encierra un significado especial: surge de la idea de transformar la furia del día a día en fortaleza, energía creativa y nuevos desafíos.

Bajo esa filosofía, el emprendimiento entiende que los aromas tienen la capacidad de despertar recuerdos, transmitir emociones y transformar momentos cotidianos, mientras que la decoración permite imprimir identidad a cada rincón del hogar.

De las primeras fragancias a nuevas propuestas decorativas

El proyecto comenzó con fragancias para ambientes y textiles y, progresivamente, incorporó velas, accesorios y objetos decorativos, ampliando su propuesta sin perder su esencia original.

La participación en ferias, el desarrollo de su tienda online y la presencia en espacios comerciales permitieron acercar los productos al público y conocer sus preferencias. Este recorrido también significó un proceso de aprendizaje, adaptación y crecimiento para su creadora.

De cara al futuro, FUREA busca consolidarse como una marca de decoración y estilo de vida, manteniendo los aromas como su principal fuente de inspiración. Entre sus objetivos se encuentran desarrollar nuevas colecciones, ampliar su presencia comercial y contar con un espacio propio que refleje su identidad.

Más allá de los proyectos por venir, la marca representa el valor de animarse a comenzar una nueva etapa y descubrir que siempre existen oportunidades para reinventarse.

Instagram: @furea.aromas

Tienda online: furea.mitiendanube.com