En LARQ el diseño y la arquitectura crean espacios que cuentan historias

Emi, ¿cómo fueron los inicios del estudio?

Junto a Fede fuimos compañeros en la FADU (UBA) desde segundo año. Siempre nos complementamos muy bien y soñábamos con trabajar juntos. Cuando nos recibimos, cada uno tomó su rumbo: Fede se volcó a la obra y yo, al diseño.

Durante la pandemia empezamos a tener proyectos por separado, hasta que decidimos encararlos juntos. Ese año hicimos dos casas nuevas, en Pilar y Bella Vista. Luego vinieron más obras, y con ellas, la decisión de asociarnos.

Al año siguiente nos llegó una obra enorme: una remodelación de 500 m² en una casa de casi 100 años. Necesitábamos más manos y ahí sumamos a Ceci —mi mamá— que además de arquitecta es paisajista. Todo cerraba perfecto.

¿Por qué el nombre LARQ?

LAR viene del latín lar, que significa hogar. Un lugar de refugio, contención y paz. Eso buscamos con nuestra arquitectura: que el diseño no sea solo estético, sino una experiencia significativa, auténtica y profundamente conectada con quienes lo habitan.

¿Cuáles son los servicios que brindan en el estudio?

Desde el diseño del proyecto hasta la dirección de obra. Nos especializamos en proyectos residenciales de pequeña escala y comerciales. Nos adecuamos a la necesidad del caso y también al presupuesto del cliente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Vimos que muchos clientes podían pagar el proyecto, pero no la Dirección de Obra completa. Eso los dejaba solos en decisiones clave, y muchas veces terminaban gastando más por errores evitables. Por eso ofrecemos asesorías puntuales: se paga solo la consulta y acompañamos en momentos clave, resolviendo dudas y anticipando problemas. Es una forma accesible de tener apoyo profesional sin asumir grandes costos. Fuimos pioneros en ofrecer este servicio.

¿Tienen una estética que los represente?

No tenemos una estética propia. Cada persona es única, así como su espacio. Diseñamos escuchando. No se trata de nuestro ego como arquitectos, sino de la identidad del cliente. Un espacio bien pensado puede transformar cómo vivimos, sentimos y nos relacionamos.

Datos de contacto:

Instagram: @estudiolarq.argentina

Mail: [email protected]

Celular: 11-3889-1802