Lous Home: una fragancia que transforma tu espacio en un refugio de calma

Lous Home nace de un deseo profundo: llevar la calma y el bienestar de la playa a tu día a día. Creamos fragancias de perfumería fina con un propósito claro: transformar cualquier ambiente en un refugio sensorial, donde puedas conectar, vivir y sentir. Hoy más que nunca, entendemos que lo más valioso es tener un propósito auténtico: invitarte a construir tu propio refugio. Porque el bienestar se crea en los pequeños momentos, y cada fragancia es una invitación a detenerte y disfrutar. Galería de fotosGalería de fotos

¿Cómo nació Lous Home y qué te inspiró a crearlo?
Lous Home surge del deseo de ofrecer un instante de calma en medio del ritmo acelerado de la vida. La inspiración nació de mi conexión profunda con la playa, ese lugar donde todo se aquieta y se vuelve más claro. Me pregunté: ¿cómo llevar esa sensación a nuestra rutina diaria, incluso lejos del mar?
Así nació este universo: una colección de fragancias y objetos sensoriales pensados para invitarte a pausar, reconectar y crear tu propio oasis de serenidad.

¿Qué tipo de productos ofrecen y qué experiencias buscan generar en quienes los eligen?
Ofrecemos fragancias de perfumería fina, velas aromáticas y elementos que transforman cualquier espacio en un refugio personal. Pero no se trata solo de perfumar: queremos acompañarte en tus momentos cotidianos y especiales. Desde el primer café hasta una pausa al final del día, cada aroma está pensado para generar calma, conexión y bienestar emocional.

¿Cuál es la visión de Lous Home para el futuro?
Nuestra visión es seguir creando experiencias sensoriales que inspiren a conectar, vivir y sentir. Creemos que el hogar es más que un lugar físico: es un estado interno que se construye a través de momentos simples, pero significativos. Queremos ser un universo que invita a habitar el mundo con más autenticidad y calma.

¿Qué diferencia a sus fragancias y velas?
Lo que nos distingue es la intención detrás de cada creación. Nuestras fragancias son complejas, duraderas y con carácter. Cada aroma está diseñado para resonar emocionalmente, despertar recuerdos y aportar esa calma que muchas veces nos hace falta en lo cotidiano.

¿Qué aprendizaje valioso te dejó el camino emprendedor que hoy quieras compartir?
Emprender me enseñó que la calma también se construye. Apostar por un proyecto con propósito transformó mi vida. Hoy sé que cuando trabajás con autenticidad y pasión, cada paso —por pequeño que sea— puede convertirse en una herramienta para vivir mejor. Y eso es lo que queremos transmitir con cada una de nuestras fragancias.

Lous Home
Tienda: www.loushome.com.ar
Instagram: @home.lous
Cel: + 54 9 11-6997-5680

