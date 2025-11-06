Revelan qué día será el reencuentro entre Mauro Icardi y sus dos hijas en Buenos Aires

Durante gran parte del último año, el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara en torno a la tenencia y los tiempos de convivencia con sus hijas tuvo múltiples idas y vueltas. A finales de octubre, los abogados del delantero del Galatasaray le habían recomendado no viajar a la Argentina debido a los trámites vinculados a la restitución internacional y porque, según ellos, no había garantías de que pudiera ver a las niñas en el tiempo limitado que tendría en el país.

Mauro Icardi

Sin embargo, en las últimas horas el escenario cambió por completo. Desde Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre anunció que Mauro Icardi sí regresará a Buenos Aires en los próximos días, aprovechando la fecha FIFA. Según detalló, su arribo no solo será para cumplir compromisos deportivos, sino también para reencontrarse con Francesca e Isabella.

Hay fecha para el reencuentro de Mauro Icardi y sus hijas

“Acaba de salir la resolución de Mauro Icardi. El 11 Mauro llega a Buenos Aires, viene por la fecha FIFA y también viene la China”, aseguró Yanina Latorre al aire, remarcando que el viaje de Mauro Icardi ya está confirmado y autorizado. Además, detalló cómo sería el encuentro: “Él se va a quedar hasta el 17 o 18 y el juez dictaminó a favor de Mauro. El 11, esperemos que con calma, Wanda le va a dar sus hijas a Mauro Icardi, que se las va a llevar a la casa de sus sueños con su mujer”.

Mauro Icardi y sus hijas

La conductora incluso deslizó la posibilidad de que la entrega sea un momento complejo, teniendo en cuenta la exposición mediática y el clima emocional entre las partes: “Por ahí ese día tenemos quilombo con policías y todo. Esperemos que esté entretenida con MasterChef”, dijo haciendo referencia a la reacción de Wanda Nara.

Así fue el último encuentro de Mauro Icardi con sus hijas

Este reencuentro se produce luego de aquel episodio del ascensor en marzo de 2025, cuando una discusión por las mascotas derivó en un enfrentamiento que terminó con policías presentes y una de las niñas llorando. Aquella situación quedó registrada en vídeo y se convirtió en el último momento que Mauro Icardi vivió con sus hijas.

Mauro Icardi y sus hijas

Ahora, con una nueva resolución judicial y un contexto diferente, todo parece indicar que el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas finalmente se dará. El 11 de este mes será una fecha clave, cargada de expectativa y la posibilidad de recuperar un vínculo marcado por la distancia y la tensión.