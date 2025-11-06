Marta González habló de su lucha contra el cáncer: “Ahora no tengo ni pestañas, pero estoy viva”

En una entrevista profundamente conmovedora con Héctor Maugeri para +CARAS, Marta González abrió su corazón para hablar de la enfermedad que enfrenta desde hace más de 25 años. Lo hizo sin dramatismo, con una claridad serena y la intención firme de acompañar a quienes hoy atraviesan el mismo camino. “El dolor se convierte en amor”, una frase que no sonó como un lema, sino como una verdad nacida de la experiencia.

Marta González: “El dolor se convierte en amor”

Con delicadeza, Marta González pidió permiso para quitarse la peluca: “¿Puedo sacármela?”. Y al hacerlo, mostró no solo su cabeza pelada, sino una decisión personal: desdramatizar la enfermedad y habitarla con dignidad. Héctor Maugeri la miró con respeto: “Te veo y veo grandeza. Una mujer que se enfrenta una vez más a luchar por la vida”. Ese camino no estuvo exento de golpes emocionales profundos.

Marta González

La actriz perdió a su hijo, Leandro, a quien amó con intensidad absoluta. Su partida, ocurrida tras una enfermedad, marcó un antes y un después en su vida. Hablar de él no la quiebra: la sostiene. “Muchas veces tengo ganas de irme con Leandro”. La frase emerge sin esfuerzo, como una verdad cotidiana. Pero es su hija quien la aferra a la vida: “No te quiere Leandro todavía allá”.

Marta González: “Quiero acompañar a las mujeres que están pasando lo mismo que yo”

Ese amor que permanece se convirtió en motor. “Una de las cosas que quiero para seguir viviendo es tratar de ayudar a las mujeres que están viviendo esto como yo. Yo sé que las ayudo. Por lo menos es lo que me dicen. Y quiero, hasta el último momento, darle a la gente todo lo que la gente me dio a mí”. Para ella, quitarse la peluca frente a las cámaras no fue un acto de exposición, sino de libertad: “No todo pasa por el pelo. El pelo crece. Y yo no sabía que tenía tantas canas”. Esa mezcla de humor y verdad alivió el peso del momento.

Marta González y Héctor Maugeri

Cuando Héctor Maugeri le preguntó qué le diría a la mujer que hoy tiene miedo, que ve su cuerpo cambiar, que siente que todo oscurece, Marta respondió con la voz firme:

“La vida es hermosa. Allá debe ser muy lindo también… pero vale la pena vivir. Es jodido, porque ahora no tengo ni pestañas, pero estoy viva. Estoy hablando”. Tomados de la mano, el conductor le recordó algo esencial: no está sola. Marta González asintió: “Uno se convierte en padre o en hijo de los propios hijos”.