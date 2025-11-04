martes 04 de noviembre del 2025
En vivo
CARAS DECO Hoy 09:45

"CERÁMICA, BELLEZA Y PRACTICIDAD”

Jackie Bueri, Diseñadora de Interiores, busca transmitir sensaciones y una sutil belleza a través de variadas piezas cerámicas Galería de fotosGalería de fotos

"bueridesign "
"bueridesign " | CONTENTCARAS
CONTENTCARAS

Elegir un objeto para uno mismo o para regalar, puede ser una decisión entre algo práctico y utilitario o algo simplemente bello. ¿Por qué no combinar ambos conceptos y elegir la belleza, buen gusto, con el plus de la practicidad, al seleccionar una compra?

 

bueridesign

 

Jackie, prefiere crear objetos que transmitan belleza, cuenten una historia, proporcionen placer y, en lo posible, sean prácticos. Sus creaciones están inspiradas en distintas fuentes, por ejemplo, en un viaje a Japón, Turquía, España, Reino Unido, México o simplemente rememorando la niñez con diseños simples y coloridos. O tal vez inspirados en un descanso alrededor de una taza de té humeante.  Piezas como un conjunto compuesto por un bowl y un florero que, unidos, forman el complemento perfecto como centro de mesa o una mesa de recepción; o una fuente de gran tamaño que destaca por sí mismo como centro de mesa o para presentar una torta de cumpleaños, potes o jarrones, todas piezas únicas e irrepetibles, hechas a mano con paciencia, dedicación y delicadeza.

 

bueridesign

 

La cerámica transmite calidez, tiempo, paciencia y sabiduría. La cerámica artesanal, además, es arte y belleza que se incorpora a un hogar para volverlo más acogedor y reconfortante, algo de lo que Jackie Bueri desarrolla con excelente precisión.

 

Te invitamos a conocerlas en 

IG @bueridesign

Facebook @bueridesign 

Contacto: 

Cuba 2230 – Belgrano - Capital Federal

WhatsApp:11-6021-5784 

Mail: [email protected]

Horario de atención: Lunes, Jueves y Viernes de 9.30 hs a 18.00 hs Martes y Miércoles de 14 a 20.00 hs

A partir de Marzo 2026 en Virrey Loreto 3435 – Capital Federal

Galería de imágenes
"bueridesign " bueridesign bueridesign bueridesign bueridesign
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en