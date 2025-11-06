Cami Homs mostró el primer vestidito de su bebé, Aitana

La dulce espera de Cami Homs atraviesa su tramo final. La modelo vive semanas de emoción junto a su pareja, José Sosa, con quien espera a Aitana, su primera hija juntos. A lo largo del embarazo, Cami compartió distintos momentos de esta etapa: ecografías, reflexiones sobre la maternidad y producciones de fotos luciendo su panza. Ahora, en la recta final, sorprendió al mostrar el primer vestidito que usará la beba.

Cami Homs y José Sosa

La publicación llegó acompañada de un clima sereno y familiar que define esta nueva etapa en su vida. La creadora de contenido, siempre muy conectada con la estética y el detalle, eligió compartir aquello que para muchos padres marca el inicio simbólico de la llegada: la primera ropita.

El look elegido para los primeros días de Aitana

Cami Homs mostró un enterito rosa floreado de mangas largas, delicado y suave, ideal para los primeros días de la beba. Lo acompañó con su babero al tono y un gorrito con pequeñas orejitas, detalle que inmediatamente despertó suspiros. La paleta de colores pastel y la estampa floral transmiten un estilo tierno, elegante y femenino, muy alineado a la identidad visual que Homs sostiene en sus redes.

El primer outfit de Aitana

Además, dejó ver otras opciones del pequeño guardarropa: un conjunto blanco con detalles en negro, más minimalista, y un enterito estampado con un osito, ideal para los primeros paseos. La selección dio a entender que Aitana tendrá looks variados, pero siempre cuidados y con sentido estético.

La historia de amor de Cami Homs y José Sosa

La llegada de Aitana marca un nuevo capítulo en la vida de Camila Homs. Su romance con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata, comenzó en 2023, cuando se los vio juntos por primera vez. Al principio, ella eligió mantener la relación en un perfil bajo, pero con el tiempo la pareja se consolidó y hoy se muestran unidos, serenos y felices.

Cami Homs y José Sosa

Las familias se ensamblaron con naturalidad y ambos manifestaron en entrevistas que están “muy bien y disfrutando el presente”. Ahora, con la inminente llegada de Aitana, ese proyecto compartido de Cami Homs y José Sosa toma forma y se completa con un símbolo claro, el primer vestidito de su hija, que ya emociona a todos.