Así es la vida de Clara, la hija menos conocida de Ricardo Darín: negocio propio, amor extremo por los animales y mucho arte

Clara, la hija menos conocida de Ricardo Darín, lleva adelante una vida marcada por la creatividad, el trabajo artesanal y el vínculo con los animales. Su recorrido personal se aleja de la exposición mediática y se enfoca en proyectos propios. Con un taller de cerámica que comparte con su madre y una rutina centrada en el cuidado de sus mascotas, construyó un espacio propio que se entrelaza con lo expresivo.

Clara Darín, hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, eligió un camino distinto al de su familia, centrado en el desarrollo de un emprendimiento creativo, el cuidado de sus mascotas y una rutina vinculada al diseño y la producción manual. Su historia se construye desde lo íntimo, con una identidad definida.

Desde hace algunos años, la empresaria lleva adelante un negocio artesanal de cerámica junto a su madre, Florencia Bas. El emprendimiento se destaca por la producción de piezas únicas, hechas a mano, que combinan tradición y funcionalidad. Cuencos, platos, accesorios y objetos decorativos forman parte de su catálogo, que se caracteriza por el cuidado en cada detalle y una estética simple y orgánica.

El taller funciona como espacio de creación y también como punto de encuentro. La elección de la cerámica como medio de expresión no fue casual. Clara Darín siempre mostró interés por las artes visuales, el diseño y las formas naturales. Su estilo se refleja en cada pieza, con colores suaves, texturas sutiles y una impronta que prioriza lo artesanal por sobre lo industrial.

La rutina de la hija de Ricardo Darín se organiza en torno a su taller, sus mascotas y sus espacios personales. No participa de eventos públicos ni busca visibilidad en medios, pero mantiene una presencia activa en su entorno cercano. Su estilo de vida refleja una elección consciente, priorizando lo íntimo, lo creativo y lo vinculado al bienestar emocional.

Además del arte, Clara Darín tiene un vínculo muy fuerte con los animales. Convive con un perro y un gato, a quienes considera parte esencial de su vida cotidiana. Su amor por ellos se traduce en gestos simples, paseos diarios, cuidados especiales y una atención constante a su bienestar.

En distintas entrevistas familiares, mencionó su sensibilidad hacia los animales y su compromiso con el respeto por la naturaleza. En el plano familiar, mantiene una relación cercana con sus padres y con su hermano. Aunque no suele aparecer en fotos ni en coberturas mediáticas, forma parte de los momentos importantes y acompaña desde su lugar.

Clara, la hija de Ricardo Darín, construyó una rutina marcada por el arte, el emprendimiento personal y el cuidado de los animales. Con un negocio propio vinculado a la cerámica, un entorno tranquilo y una conexión cotidiana con su perro y su gato, consolidó una forma de vida que combina sensibilidad, trabajo manual y afecto.

