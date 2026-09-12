Julián Weich mostró el nuevo look de Momo Weich: "No tenes nada de hippie"

Julián Weich mostró el nuevo look de su hijo Momo y compartió con sus seguidores el antes y después de su paso por la peluquería. El conductor publicó en sus historias de Instagram un video en el que se puede ver al joven mientras le cortan el pelo y aprovechó el momento para bromear sobre su particular estilo de vida.

Momo Weich, el hijo de Julián Weich

El antes y el después de Momo Weich

“El hijo hippie se corta el pelo con Edith Rodríguez”, comentó Julián Weich mientras grababa a su Jerónimo, más conocido como "Momo". Y, al revelar cómo le lavaban el cabello con productos de alta gama, agregó entre risas: “No tenés nada de hippie. Vos sos piola, no hippie”. Momo, que se tomó la situación con humor, respondió: “Me toca el service”. Ante la observación de su papá sobre su nuevo aspecto, contestó: “Ahora no”.

Momo Weich pasó por la peluquería y su papá, Julián Weich, captó el antes y el después de su look.

Pero las bromas de Julián no terminaron ahí. En otro video, el conductor volvió a mostrar el resultado final y, mientras enfocaba a su hijo, destacó el trabajo del peluquero: “Así quedó. Grande Edu, querido. El trabajo de poda y mantenimiento”, dijo con humor.

El cambio es evidente entre las dos imágenes. En el antes, Momo aparece con el pelo largo y muy rizado, acompañado por una barba tupida. Después del corte, luce el cabello mucho más corto y peinado hacia atrás, mientras mantiene su barba. El resultado modificó por completo su apariencia habitual.

El nuevo look de Momo Weich.

Aunque líder de Qué mañana! (elnueve) suele referirse a Momo en tono de humor como su “hijo hippie”, el conductor también mostró en distintas oportunidades su orgullo por el camino que eligió. Esta vez, la escena fue mucho más cotidiana: un padre acompañando a su hijo a cortarse el pelo y haciendo chistes sobre el cambio de imagen. El resultado quedó registrado en redes y permitió conocer una nueva versión de Momo, al menos por un rato, sin su clásico look de pelo largo y rulos.

Quién es Momo Weich, el hijo de Julián que eligió una vida sustentable

A sus 31 años, Momo Weich construyó un camino muy diferente al de su padre, vinculado a la televisión y al mundo del espectáculo. El joven eligió una vida ligada a la naturaleza, la sustentabilidad y el trabajo comunitario, una filosofía que también comparte a través de sus redes sociales.

En su perfil de Instagram se presenta como promotor de la permacultura, la bioconstrucción, la sociocracia, la gestión comunitaria y los círculos de palabra. Desde allí difunde talleres, encuentros y distintas experiencias relacionadas con otras formas de habitar y vincularse con el entorno.

Momo Weich eligió una vida muy distinta a la de su padre

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre su estilo de vida fue su decisión de vivir en una casa de barro que él mismo diseñó, en línea con su interés por la bioconstrucción y el uso de materiales naturales.

Su día a día también está atravesado por la vida en comunidad. Momo comparte contenidos sobre proyectos colectivos, trabajo cooperativo y espacios de intercambio, además de utilizar las redes sociales como plataforma para difundir sus actividades.