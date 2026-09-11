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Arte más allá de la piel

En una época en la que la belleza suele asociarse a procedimientos cada vez más sofisticados, surge una forma diferente de entender el cuidado del rostro: volver al contacto, a las manos y a la capacidad natural del cuerpo para recuperar su equilibrio. Galería de fotosGalería de fotos

Arte más allá de la piel
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Masolift Method es un masaje craneofacial de lifting natural que propone una mirada integral sobre el rostro. No se limita a trabajar la superficie: aborda músculos, fascias y estructuras profundas mediante una combinación de drenaje linfático, liberación miofascial, acupresión, maniobras inspiradas en el masaje japonés y trabajo intrabucal, una de sus características distintivas.

Un rostro que habla

El rostro también cuenta nuestra historia. La mandíbula apretada, el entrecejo marcado, la tensión alrededor de los ojos o una expresión de cansancio pueden convertirse en huellas visibles de aquello que acumulamos diariamente.

Por eso, Masolift Method no busca modificar una apariencia, busca liberar, devolver movimiento y recuperar naturalidad.

Arte más allá de la piel

A través de maniobras precisas, el trabajo muscular y miofascial favorece la relajación y la elasticidad de los tejidos. El drenaje, por su parte, acompaña los procesos circulatorios y ayuda a disminuir la sensación de hinchazón y pesadez.

Uno de los aspectos más interesantes del método es el abordaje intrabucal, que permite acceder a estructuras profundas de la región mandibular. Este recurso adquiere especial relevancia en personas que concentran tensión en esta zona asociada al estrés, al bruxismo o a determinados patrones de contracción.

Cuando la belleza encuentra el bienestar

Masolift Method parte de una premisa esencial: el rostro no está separado del resto del cuerpo. La tensión, el cansancio y el ritmo cotidiano pueden expresarse en nuestros gestos y en la manera en que habitamos nuestra propia cara.

Por eso, cada sesión se desarrolla en un ambiente especialmente preparado para detener, aunque sea por un momento, el ritmo cotidiano y favorecer una profunda relajación, la cual constituye uno de los pilares del método.

El objetivo es acompañar al rostro hacia una apariencia más luminosa, descansada y tonificada, pero también hacia una sensación de liviandad y calma.

Arte más allá de la piel

En un mundo que muchas veces busca resultados inmediatos, Masolift Method propone algo diferente: escuchar antes de transformar, liberar antes de corregir y trabajar con el cuerpo, no contra él.

Porque quizás rejuvenecer no sea detener el tiempo, sino aprender a soltar aquello que nuestro rostro viene sosteniendo.

 

Terapeuta Certificada: Analía Gabriela Sismonda
CEL.: 11-4971-5495
Instagram: @Analia.sismonda
Consultorio: Berazategui Centro

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