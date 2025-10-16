Al Origen - Loli Pascualetti

CONTENTCARAS

Soy Loli Pascualetti, terapeuta holística y coach neurobiológica. Con gratitud, acompaño en procesos de sanación profunda a quienes buscamos llevar una vida de paz, armonía y unidad. Todas mis formas de trabajo comenzaron por ser una experiencia vivencial personal y luego fueron implementadas en servicio para el beneficio de otros. Una de ellas son las sesiones asistidas con Caballos, seres nobles, sensibles y fuertes que reflejan nuestras verdades más profundas. Ellos acompañaron en la evolución al hombre desde sus orígenes, donde gracias a la fortaleza del caballo el hombre logró expandirse terrenalmente y hoy más que nunca lo ayuda a expandirse desde su interior.

En la presencia del caballo, el humano y la tierra laten al unísono acompasándose con la frecuencia de la paz, es un sistema regulado por la naturaleza misma. Nuestro corazón se sincroniza con su campo electromagnético, el cual es 5 veces mayor al nuestro produciendo serenidad, claridad mental y regulación emocional. Ese estado justo y necesario para poder mirar la Verdad de la situación a tratar, integrarla y trascenderla.

Los caballos son seres hipersensibles a su entorno, su campo de percepción llega a más de 10 m, mientras que el nuestro es de 1 m, condiciones como esta sumado a la sincronización de la frecuencia electromagnética, hacen que ellos puedan percibir nuestra información inconsciente, nuestras incoherencias y espejarlas a través de su neuronas espejo, replicando la información con conductas o movimientos sistémicos individuales o con la manada, y seguidamente movimientos de descarga energética para liberarse y liberarnos. “Lo maravilloso de estas sesiones es que no se interviene en lo que el caballo muestra. No se lo dirige ni se lo condiciona; simplemente expresa lo que percibe”. Y ahí es donde nos damos cuenta verdaderamente de la importancia de la energía, de esa información que llevamos dentro, que no se ve, pero se siente.

En una sesión asistida con Caballos tu Verdad es un lugar seguro, tu ser descarga las situaciones de su vida que no lo dejan vivir en plenitud, esa información inconsciente que nos atora, bloquea y limita. En un entorno genuino, respetuoso y responsable tu mente se abre, tus emociones se liberan, el inconsciente se acomoda, se ordena y las nuevas formas surgen. Todo ese trabajo es interno, individual, voluntario y valeroso, y aquí estamos para asistirte y acompañarte, porque eres Tú quien tiene el poder y la decisión de que eso cambie. En un momento de conexión profunda con los caballos, permítete mirar tu inconsciente a través de sus ojos y recordar la Verdad que Eres.

