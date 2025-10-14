Perseverar hasta el final

CONTENT LIKE

Cuando estoy tomando una decisión tengo que pensar en el futuro. Y aunque cueste, tarde o temprano algo tiene que salir. Por eso es importante continuar hasta el final. El deporte es como la vida, como la fe.

No es una conversación de tuvimos una infancia o circunstancias desfavorables, hoy se puede tomar una nueva decisión, solo una decisión puede cambiar el futuro, tu futuro.

Siempre hay fuerza en el corazón para llegar al final. Siempre.

Nadie dice que el camino es recto y ascendente, pero siempre vale la pena.

En la superación de los obstáculos se encuentra la verdadera felicidad, la del espíritu, la del alma, la del ser que busca más respuestas.

Cada vez que tomamos una decisión, es una gota, y la suma de gotas hace un charco o un río.

Lo importante es luchar hasta el final, ganar cada batalla. Los demás ven esto, las decisiones que tomamos. Y eso además alienta genuinamente a los demás dentro y fuera de la cancha. La vida, como el deporte no es fácil, mantenerse positivo y con fe por un largo periodo tampoco lo es. Pero si uno persevera y no se deja vencer poco a poco los beneficios comienzan a llegar.

Por eso es importante cumplir con los objetivos que cada uno se traza. Porque aunque a veces es difícil la vida o el deporte es causa y efecto. El verdadero beneficio viene con los esfuerzos.

Cuando uno persevera puede ser feliz de verdad.

Carolina Vaccarezza

Coach Ontologica Deportiva

Lic. en Actividades Fisicas y Deportivas

