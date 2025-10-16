COMO TRANSCIENDE EL AMOR DE UNA MADRE A TRAVÉS DE UNA MARCA

CONTENT LIKE

Ernesta nace de un deseo profundo, crear una marca que no solo represente un estilo de vida, sino que cuente historias, evoque emociones y nos transporte a esos rincones donde sentimos paz. Contamos con una línea de aromas, piezas en madera, cerámica, productos textiles y kids.



Abrir el primer local de la marca al lado de la casa de mis padres no era casual, tenia un significado enorme para mí.



Mi madre ha sido fuente de inspiración y motor del proyecto desde el día uno. No solo me enseño sobre el valor del trabajo, sino que de su mano, crecí en un hogar donde los detalles tenían un valor diferente. Generosa como pocas, despertó en mí la necesidad de compartir con los demás un poquito de mi historia.



Cada pieza que diseño lleva una parte de mí, un juego sutil de aromas, colores y texturas que despierten recuerdos y nos envuelvan en sensaciones de hogar.

A medida que Ernesta fue tomando forma sentí como el camino se abría ante mí, creando así mi propio universo. Y llegó Roque, mi hijo, mi nueva inspiración, otra dimensión del amor.

Con la búsqueda de decorar un espacio único para el, desarrollé una colección pensada para otras madres.



La línea para niños está pensada y diseñada para bebés recién nacidos, hasta los 6 años, accesorios para la habitación, muebles, una colección de piezas más pequeñas de decoración, juguetes y prendas. La funcionalidad es la base principal a la hora de diseñar nuestra sección KIDS.

Ernesta es el resultado de coincidir con aquello que me transforma e inspira, sumando mi forma de ver la vida, mis valores, como quiero llegar a los demás, el detalle, el cuidado, la perseverancia y el amor. La forma que encontré para comunicar lo que siento y lo que soy.



Octubre es un mes especial para la marca. Este año desarrollamos tres piezas de edición limitada para celebrar a mamá, dos velas y un textil, todos con nuestro aroma estrella, caramelo y café. Tres productos que se complementan de forma muy armónica con el resto de nuestras lineas.



El crecimiento y expansión de la marca siempre estuvo acompañado del amor de mi familia y con la llegada de mi hijo supe que quedaban muchos caminos por descubrir y muchos sueños por alcanzar. Así comenzó esta nueva etapa, tejida de esperanza, inspiración y el anhelo de seguir creciendo.

IG: @ernesta.homegallery

LOCALES:

CORRIENTES - SALTA 876

RESISTENCIA - BROWN 30

www.ernestahomegallery.com.ar