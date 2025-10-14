SARIO, diseños para toda ocasión

CONTENT LIKE

¿Cómo empezaste a diseñar?

SARIO es un proyecto que nace en agosto de 2023. Siempre tuve la idea de tener algo propio, pero me daba mucho miedo mandarme sola… un día charlando con un amigo que se dedica a hacer pauta publicitaria, me convenció y me animé.

Cuando me recibí en diseño de indumentaria y textil en la UADE, en julio de ese mismo año, mis papás me querían regalar algo y cuando tomé esta decisión les terminé pidiendo un rollo de tela.

Así que, con mil ideas en la cabeza y cero experiencia en la industria, arranqué a diseñar. Por suerte recibí mucha ayuda de amigos, que no dudaron en darme una mano: desde sacar fotos en la primera producción, modelando o con lo que era necesario.

¿Qué prendas tienen?

SARIO brinda prendas de diseño que ofrecen comodidad y sensualidad al mismo tiempo. La idea es buscar siempre la mejor calidad, con cortes y tejidos que aportan elegancia.

Las prendas son lanzadas de a sets que buscan ser atemporales y muy versátiles, la mayoría pudiendo usarlas de manera diferente. Y todas con colores neutros que te permiten muchas ocasiones de uso.

¿Qué te hace diferente a otras propuestas?

La originalidad en los diseños, la versatilidad de las prendas y la calidad de los tejidos y costuras, se destacan en SARIO. Además, nuestros materiales buscan ser lo más amigables con el medioambiente posible.

La idea es poder aportar mi grano de arena a esta industria que tanto me apasiona. La esencia de la marca está en la fusión de la elegancia japonesa, su moldería, tejidos y caídas; con la sensualidad y diversión del espíritu funky. También me enorgullece decir que SARIO es industria 100% argentina y que siempre voy a priorizar calidad por sobre cantidad.

¿Algo importante a concretar… qué tenés en mente?

La proyección a mediano plazo es poder expandir la colección, llegar a la mayor cantidad de personas posibles y… ¿quién sabe? Hacer un desfile en la Bafweek.

Rosario Vidal Dominguez

Tel: 2983520098

@sario.arg