Alejandro Añón Suarez: una nueva mirada sobre el mercado inmobiliario de Pinamar

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Alejandro Añón Suarez es ingeniero y, tras su jubilación, decidió iniciar una nueva etapa profesional vinculada al mercado inmobiliario. Su relación con Pinamar comenzó hace 40 años, cuando sus padres eligieron instalarse allí luego de jubilarse, y desde hace dos décadas vive de manera permanente en la zona.

Hace cinco años decidió volcar ese conocimiento del territorio al rubro de los bienes raíces y se sumó a Iván Renkine en Dinamismo Inmobiliario. Desde entonces, encontró una forma de trabajar que combina su formación técnica con un asesoramiento cercano y personalizado.

Escuchar antes de ofrecer

Uno de los principales diferenciales de su manera de trabajar es escuchar primero. Antes de presentar una propiedad, busca comprender qué necesita cada cliente, qué está buscando, en qué momento de su vida se encuentra y cuáles son sus expectativas.

Esa metodología tiene una raíz en su formación como ingeniero: antes de plantear una solución es necesario entender el problema. Trasladada al ámbito inmobiliario, esa misma lógica le permite acompañar cada proceso con honestidad, paciencia y atención personalizada, entendiendo que no todas las operaciones tienen los mismos tiempos.

Un mercado en constante movimiento

Uno de los grandes desafíos del trabajo inmobiliario consiste en acercar a compradores y vendedores que muchas veces parten de expectativas, necesidades y tiempos diferentes. Para Alejandro, allí se encuentra buena parte del oficio: comprender a cada parte y encontrar puntos de encuentro.

En ese contexto, Pinamar representa un escenario con numerosas oportunidades. El movimiento constante de la zona permite que nuevos proyectos y operaciones se concreten de manera permanente, convirtiendo al mercado local en un espacio dinámico para quienes trabajan en el sector.

El objetivo de seguir creciendo en la zona

De cara al futuro, busca consolidarse como un referente inmobiliario de Pinamar y sus alrededores, alguien a quien los clientes puedan consultar antes de tomar una decisión relacionada con bienes raíces.

Para alcanzar ese objetivo, continúa profundizando su conocimiento del mercado local, sus diferentes zonas, los sectores en crecimiento y las oportunidades que surgen. A la vez, apuesta por fortalecer el vínculo con cada persona, convencido de que la confianza se construye con presencia y resultados concretos, no con promesas.



Alejandro Añón Suarez

Celular: +54 9 2254 457039

Instagram: @anionsuareza

Sitio web: https://dinamismoinmobiliario.com/