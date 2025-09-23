ALIMENTACION ANTIINFLAMATORIA

CONTENTCARAS

Harinas refinadas, carnes ultra procesadas, gaseosas, embutidos, azúcar oculta y frituras dominan los platos, mientras que la variedad de frutas, verduras, semillas y legumbres brilla por su ausencia.

La alimentación antiinflamatoria no es una dieta estricta ni un menú de moda. Es un estilo de vida que busca bajar el fuego interno del cuerpo, que tanto se relaciona con el cansancio, el dolor crónico, los problemas digestivos y tantas enfermedades silenciosas.

¿Cómo se logra? Volviendo a lo simple, a lo real, a lo casero y apostando a la variedad.

Hoy sabemos que consumir 20 a 30 plantas diferentes por semana (sí, leíste bien) mejora la diversidad de nuestra microbiota intestinal, lo cual favorece procesos antiinflamatorios naturales.

No se trata solo de comer ensalada. Dicho grupo de “plantas” incluyen: frutas y verduras de todos los colores (guiándonos por estación); legumbres (lentejas, porotos, garbanzos); cereales integrales (trigo sarraceno, quinoa, avena, mijo); semillas (chía, lino, sésamo, girasol, zapallo); frutos secos (nueces, almendras, castañas); y condimentos naturales de los cuales nos hemos olvidado.

Además, incorporar proteína de alto valor biológico, como huevos, pescados grasos (salmón, caballa, sardinas) y carnes reales y poco procesadas.

No olvidar, la grasa saludable que completa el plato antinflamatorio como el aceite de oliva extra virgen, palta, aceitunas, coco, cacao amargo.

Comer de forma antiinflamatoria no es complicado y no tiene por qué ser aburrido. No es una dieta restrictiva, sino una oportunidad diaria de nutrir el cuerpo con lo que realmente necesita.

Los invito a contactarme a través de mi cuenta de Instagram, donde van a poder ver el material que suelo subir y para que estén atentos a los talleres y actividades que hagamos.

