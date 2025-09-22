Así fue el cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: dinosaurios, amigos y la familia unida

Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, celebró su cumpleaños con una propuesta pensada especialmente para él. La ambientación, los colores y los detalles del festejo reflejaron una jornada familiar con juegos, tortas y una temática que acompañó sus gustos actuales. La decoración fue diseñada con elementos que evocaban la naturaleza y figuras de dinosaurios que marcaron el estilo del evento.

Con dinosaurios y tortas temáticas, el increíble cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, fue el protagonista de una celebración que reunió a familiares y amigos en un entorno preparado con dedicación. La decoración, los sabores y las actividades marcaron un día especial, con guiños a su universo favorito. El festejo incluyó tortas temáticas, juegos para los más chicos y una ambientación que combinó naturaleza y dinosaurios.

Emilio, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

En las últimas horas, el reconocido médico compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraron las distintas actividades que realizaron en el festejo. En las fotos se puede ver un espacio ambientado en tonos verdes, simulando un entorno natural. Sobre una cortina del mismo color se destacaban globos dorados con la frase “Feliz Cumpleaños”, mientras que otros tenían forma de dinosaurio completaban la escena.

La mesa principal fue uno de los puntos más fotografiados de la celebración de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini. Allí se lucían dos tortas, una decorada con dinosaurios, hojas y un paisaje en miniatura, y otra de gran tamaño con merengues y detalles en crema. Ambas fueron preparadas especialmente para la ocasión y acompañadas por bengalas que se encendieron en el momento de cantar el feliz cumpleaños.

Emilio, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Además de la ambientación, la fiesta incluyó actividades recreativas para los niños. Hubo juegos en estructuras de madera, caballitos de juguete, autos para montar y una piñata con forma de dinosaurio que el niño fue el encargado de romper. Mientras los niños disfrutaban del momento con entusiasmo, los adultos compartían charlas junto a la familia anfitriona.

“¡Feliz cumple, Emilio de nuestro corazón! Hoy celebramos al amor de nuestras vidas, a ese hijo que nos mira con ternura, que nos regala carcajadas y nos saca aún más a nosotros; que nos dibuja sonrisas incluso en los días difíciles. Gracias por llegar a nuestra vida para llenarla de luz, de alegría y de sentido. Verte crecer es el regalo más grande que podemos recibir”, escribió Estefanía Pasquini junto a las imágenes del festejo.

Emilio, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, celebró su cumpleaños rodeado de dinosaurios, amigos y la familia unida, en una jornada pensada para compartir y disfrutar. La ambientación y los juegos acompañaron el entusiasmo del festejo, reflejando una propuesta cuidada. Cada detalle del evento se integró con naturalidad en un encuentro que combinó alegría y momentos compartidos.

VDV