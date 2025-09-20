Pelukeando: La pasión que transformó una vida en el arte del color

Luz Noelia, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?
Empecé a estudiar apenas finalicé el secundario, por el 2008/2009. En ese momento lo veía como una salida laboral rápida, nunca imaginé que se convertiría en mi mayor pasión.
Comencé yendo a domicilio en mi bici y un bolsito, lleno de amor pero con pocas cosas. Así durante 9 años, en paralelo seguí perfeccionándome y trabajaba en un Call Center.
Luego opté por priorizar el trabajar en casa, y realizando pocos domicilios.
Hasta que me impulse y tomé la decisión de poner mi propio local.
Fue una decisión que me llevó 12 años, en esos años tuve que aprender a determinarme y confiar. Hoy puedo decir que es mi mayor pasión, que amo profundamente lo que hago.
¿Cuáles son los servicios que brindan al público?
Realizamos todo tipo de servicio, pero nos especializamos en color y decoloración. Soy colorista, amante de los colores y de lo jugado. Creo que cada clienta, es única e inigualable (aplico lo mismo al momento de pensar en un color).
¿Qué proyectos tenes por delante?
Mi anhelo profundamente es poder mudarme de local, ya necesitamos un espacio más amplio, aunque tengo que reconocer que cuesta mucho soltar el lugar donde crecí, porque más allá, de que hace muchos años que me dedico a esto, desde que existe el local, marcó un antes y después en mi vida. Poder brindarles a otras personas la posibilidad de trabajar en este rubro que tanto me apasiona, es otra meta.
Un anhelo y meta importante es llegar a representar una marca de peluquería, sería un orgullo para mí.
¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?
Considero que nos diferenciamos desde el amor y la pasión que le ponemos a cada cabello. Me gusta mucho cuidar el vínculo con cada clienta, que pasen un momento grato en la pelu. Venir a Pelukeando, es un mimo no solo al cabello sino a uno mismo.
Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?
Si comenzaría de nuevo, me diría a mí misma que confiara más en mí. Dudé mucho tiempo de sentir la capacidad de poder hacerlo. Actualmente después de tantos años, sé que voy por el camino correcto.
Datos de contacto:
Instagram: @Pelukeando
TikTok: @Pelukeando