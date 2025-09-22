Laboratorio Óptico Battilana, asesoramiento profesional seguro para cuidar tu salud visual

CONTENT LIKE

Gabriela, nos comentabas que formás parte del equipo en el área de Administración… contanos un poco la historia de Laboratorio Óptico Battilana

Laboratorio Óptico Battilana es una empresa familiar iniciada por Omar Visconti, en 1986.

Omar, mi papá, es óptico de profesión y había trabajado como empleado en diversas ópticas y se pudo independizar gracias a su esfuerzo diario y a su constante dedicación. Comenzó con el local de Avenida Pueyrredón y Paraguay, que al día de hoy continúa abierto y atiende a sus habituales clientes. Con el correr de los años, el negocio pudo crecer con la apertura de nuevos puntos de venta y, actualmente cuenta con 15 sucursales, entre CABA y Provincia de Buenos Aires.

Detalladamente, ¿qué servicios ofrecen?

Hoy en día Laboratorio Óptico Battilana es una óptica dedicada, desde hace 39 años, a brindar el mejor servicio para los clientes que necesitan mejorar su visión.

En nuestras sucursales contamos con ópticos especializados, donde el paciente podrá acercarse con la prescripción médica del oftalmólogo y recibir asesoramiento para elegir el lente a realizar que mejor se adapte a su necesidad.

Comercializamos lentes monofocales, ocupacionales y multifocales, en distintos materiales, con tratamientos y filtros, además de una amplia variedad de armazones de diferentes marcas para que el paciente pueda probarse y elegir el más adecuado.

También contamos con contactólogos especializados para la adaptación de lentes de contacto. Para ello el paciente debe traer la prescripción del oftalmólogo y previamente se realiza una charla con el contactólogo, quien verá las necesidades de cada uno y lo asesorará en cuanto al tipo de lentes de contacto adecuados, para luego realizar una prueba de adaptación.

Como servicio adicional, también realizamos anteojos para Baja Visión y Prótesis oculares para aquellos pacientes que lo necesiten.

¿Y en gafas de sol, qué variedad tienen?

En cuanto a gafas de sol, ofrecemos variedad de modelos y estilos de las mejores marcas. Aunque hoy en día son un accesorio de moda, ofrecen una protección contra los rayos ultravioletas conservando la salud visual.

En Laboratorio Óptico Battilana priorizamos la atención profesional para cuidar la salud visual, en base a esto podemos ofrecer una amplia gama de productos.

¿Dónde pueden encontrarlos?

Para conocer dónde están nuestras sucursales pueden ingresar a www.opticabattilana.com.ar. También estamos en redes, en Instagram y Facebook como @opticabattilana. Y pueden enviarnos un mail a [email protected].