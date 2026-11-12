Andrés Preumayr: de fotografiar la boda de Messi a enseñar fotografía de manera simple

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Andrés Preumayr construyó su carrera profesional a partir de una pasión por la fotografía y una forma particular de contar historias. Tras estudiar Administración de Empresas y Fotografía, y trabajar durante algunos años en marketing, en 2011 decidió emprender un viaje como mochilero durante siete meses. Aquella experiencia marcó un punto de inflexión en su vida y lo impulsó a dedicarse a lo que realmente le apasionaba.

A su regreso comenzó a dictar cursos de fotografía y, en 2012, inició su trayectoria profesional en bodas. Con el tiempo, desarrolló un estilo documental basado en capturar momentos espontáneos, respetando la naturalidad de cada historia. En 2017 fue el fotógrafo de la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, un acontecimiento que tuvo gran repercusión y representó un antes y un después en su carrera.

La importancia de aprender a observar

Además de su trabajo como fotógrafo, encontró en la enseñanza otra manera de compartir su pasión y acercar la fotografía a más personas. A través de su propia Academia, por la que ya pasaron miles de alumnos, ofrece cursos y talleres orientados a distintos niveles de aprendizaje.

Su propuesta se apoya en un concepto central: la mirada fotográfica. Para Andrés, lograr buenas imágenes no depende necesariamente de contar con equipos sofisticados, sino de aprender a observar, aprovechar la luz, organizar los elementos dentro del encuadre y anticipar momentos.

Desde esta perspectiva, aprender fotografía también permite descubrir detalles que antes pasaban desapercibidos y disfrutar de una manera diferente del entorno. Como docente, busca transmitir estos conocimientos de forma simple, práctica y accesible.

Una academia que busca llegar a más personas

En un contexto donde los teléfonos celulares permiten tomar fotografías en cualquier momento, identifica una oportunidad para acercar sus conocimientos a un público cada vez más amplio. Aunque la tecnología facilitó el acceso a las cámaras, considera que desarrollar una mirada fotográfica sigue siendo fundamental para conseguir mejores imágenes.

De cara al futuro, su objetivo es continuar impulsando el crecimiento de su Academia y llegar a más personas interesadas en aprender fotografía. También proyecta seguir compartiendo su experiencia mediante charlas, encuentros y otros espacios de formación.

Con una trayectoria que combina la fotografía profesional y la docencia, Andrés busca demostrar que aprender a fotografiar también es aprender a mirar el mundo de otra manera.

Contacto:

Instagram: @andres.preumayr

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +54 9 3416 16-2337